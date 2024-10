'No hay victoria sin todos los rehenes': reacciones a la muerte de Sinwar

Familiares de algunos de los 101 rehenes aún mantenidos por Hamas reaccionaron el jueves a los informes de que [el líder de Hamas, Yahya] Sinwar fue eliminado por soldados de las FDI, instando al liderazgo de Israel a utilizar esto como palanca para un acuerdo de rehenes, y expresando preocupación por el destino de los rehenes.

"Resolvimos el problema con el asesino en masa Sinwar, pero ahora, más que nunca, la vida de mi hijo Matan y el resto de los rehenes está en peligro real", dijo Einav Zangauker, reaccionando a los informes del asesinato de Sinwar el jueves por la noche.

"No habrá un cierre real, no habrá una victoria total, si no salvamos vidas y los traemos a casa."

"Este es el momento para traducir los logros [militares] y el asesinato a un movimiento diplomático que traerá a nuestros seres queridos de vuelta a casa", agregó, destacando que el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de las FDI han dicho que Hamas está derrotado militarmente.

"Netanyahu, no entierres a los rehenes. Ve ahora a las negociaciones y al público y presenta una nueva idea israelí." Las familias de los rehenes retenidos en Gaza celebran una protesta silenciosa para conmemorar un año desde el ataque del 7 de octubre de Hamás durante el cual sus seres queridos fueron tomados como rehenes, en Tel Aviv, Israel, el 7 de octubre de 2024. (credit: Gonzalo Fuentes/Reuters)

"Mi Matan y los otros rehenes en los túneles se están quedando sin tiempo", dijo, enfatizando que Netanyahu ha logrado una imagen de victoria y ahora debería lograr un acuerdo.

Los padres de la rehén Omer Neutra, Orna y Ronen, también reaccionaron a la noticia diciendo que la eliminación es "un desarrollo crítico y urgente ya que se relaciona con los rehenes. Sus vidas están en gran peligro ahora más que nunca."

Hicieron un llamado a los líderes estadounidenses e israelíes para "hacer lo que sea necesario para llegar a un acuerdo con los captores. Estamos en un punto de inflexión donde se han logrado los objetivos establecidos para la guerra con Gaza, todo menos la liberación de los rehenes."

"Sinwar, quien fue descrito como un gran obstáculo para un acuerdo, ya no está vivo. Es crucial que toda la atención se enfoque ahora en lograr el objetivo de un acuerdo que asegure la liberación de nuestro hijo Omer y el resto de los rehenes", agregaron.

"Somos plenamente conscientes de algunas oportunidades perdidas a lo largo del año para llegar a un acuerdo. Omer está en manos de terroristas de ISIS-Hamas. Esta vez, la oportunidad debe ser aprovechada; todos los rehenes deben ser liberados en un solo acuerdo de inmediato."

"El marcador no se da por cerrado hasta que el último rehén regrese a casa", dijo Gil Dickmann, primo de Carmel Gat, quien fue asesinado en cautiverio, el jueves en X/Twitter.

Próximo paso: Traerlos a casa

Hasamba, la organización de familiares jóvenes de rehenes, reaccionó a los informes del asesinato de Sinwar diciendo que están orgullosos de las FDI y que todos los rehenes deben ser devueltos ahora.

"Estamos orgullosos de los soldados de las FDI por la eliminación de Sinwar, quien amenazaba nuestra seguridad. Estamos a un paso de la victoria. La misión estará completa cuando todos estén en casa", dijo la organización en Instagram.

Este mensaje fue ecoado por el Foro de Familias de Rehenes, quienes dieron la bienvenida a la eliminación, calificando a Sinwar como uno de los principales obstáculos para un acuerdo de rehenes y expresando preocupación por el destino de los rehenes.

"Si bien reconocemos el logro significativo, las familias de los rehenes expresan una grave preocupación por el destino de los 101 hombres y mujeres que aún están cautivos de Hamas", dijo el foro, añadiendo una demanda de que "este éxito militar se convierta en un acuerdo inmediato para su regreso".

"El Foro de Familias de Rehenes elogia a las fuerzas de seguridad por eliminar a Sinwar, quien ideó la peor masacre que nuestro país haya enfrentado, responsable del asesinato de miles y el secuestro de cientos", declaró el foro.

"Hacemos un llamado al gobierno israelí, a los líderes mundiales y a los países mediadores para aprovechar el logro militar en un logro diplomático al buscar un acuerdo inmediato para la liberación de los 101 rehenes: los vivos para su rehabilitación y los asesinados para un entierro adecuado".

El foro Tikva, que representa a algunas familias de rehenes y ha pedido un aumento de la presión militar en Gaza, también reaccionó ante la eliminación, felicitando a las FDI, las fuerzas de seguridad, el gobierno y el primer ministro por el "logro histórico".

"Especialmente ahora, debemos aumentar la presión militar, conquistar la mayor cantidad de territorio posible y detener el suministro continuo de ayuda a los terroristas de Hamas".

"Cuando Hamas esté de rodillas y ruegue por un trato -podremos considerar un acuerdo que traiga de vuelta a todos los rehenes de una vez. Esta es la única forma", añadió la organización.

El mensaje de que no hay victoria sin el regreso de los rehenes a pesar de la eliminación de Sinwar fue eco por parte de organizaciones que han estado luchando por el regreso de los rehenes.

"No hay logro en la eliminación si su resultado no es un acuerdo ahora, que traerá a nuestros hermanos y hermanas de regreso a casa", dijo la Protesta de Mujeres por el Regreso de los Rehenes.