Hombre palestino sorprendido al descubrir que Sinwar murió en su casa

Ashraf Abo Taha, residente de Rafah, Palestina, dueño de la casa en la que fue eliminado el líder de Hamas Yahya Sinwar, estaba "impactado" al descubrir que el líder terrorista había utilizado su casa, según informó a la BBC el domingo.

Después de ver las imágenes de un dron de la eliminación de Sinwar en la calle Ibn Sena en Rafah, al sur de Gaza, Taha reportadamente reconoció la casa de la que fue evacuado en mayo.

La hija de Taha originalmente le mostró las imágenes, siendo la primera en identificar la casa de su familia, lo cual inicialmente fue recibido con incredulidad, según Taha.

"Yo estaba como 'sí, esta es mi casa' y vi las imágenes y entonces me impacté", dijo Taha.

Evacuando Rafah

Partes internacionales habían intentado presionar a Israel para que no entrara a Rafah, a pesar del descubrimiento de dos rehenes y una infraestructura significativa de Hamas en la zona. A pesar de la presión, las fuerzas israelíes entraron a Rafah y evacuaron a los residentes que se refugiaban allí. Fue en Rafah donde las FDI descubrirían más tarde los cuerpos asesinados de seis rehenes ejecutados por sus captores de Hamas.

Mientras el líder del terror fue asesinado en la casa de Taha, el hombre de Gaza niega tener cualquier conexión con él.

"Nunca, ni mis hermanos ni mis hijos, tuvimos algo que ver con esto", dijo, explicando que no tenía ni idea de cómo Sinwar había terminado ahí.

Aunque no se pudo verificar completamente que la casa de Taha sea el mismo edificio en el que Sinwar fue asesinado, BBC Verify encontró que las imágenes de los arcos de las ventanas, las decoraciones exteriores de las puertas, los estantes y los sillones de Taha coincidían con las del metraje.

La casa, que Taha dijo haber construido junto a sus hermanos, le había costado 200,000 NIS (aproximadamente $53,650), dijo.

"Lo que sucedió me entristeció mucho, la casa que construí y todos mis pagos se han ido", dijo. "Solo Dios puede compensarnos".

Taha lamentó la pérdida de muchas de sus posesiones, las cuales, dijo, habían sido compradas por sus padres y tenían un significado sentimental.