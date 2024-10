Erdan critica a Guterres tras publicación sobre el asesinato de Sinwar

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, criticó al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por una publicación en X/Twitter donde Guterres se refirió a la crisis humanitaria en Gaza como "intolerable" poco después del anuncio del jueves sobre la eliminación del ex líder de Hamas, Yahya Sinwar, por las FDI.

“Alarmado por los hallazgos del informe IPC de hoy que muestran que el alto desplazamiento y las restricciones en el flujo de ayuda humanitaria significan que la gente en Gaza enfrenta niveles catastróficos de hambre”, escribió Guterres, sin hacer mención de los rehenes, Hamas o el reciente asesinato de Sinwar.

"Eres la figura pública más irrelevante y distante de la Tierra", respondió Erdan al post.

Muchos otros comentarios en la publicación de Guterres también criticaron al secretario general por el momento de la publicación.

“Lo siento por tu pérdida. Perder a una mascota rata debe ser devastador”, escribió un usuario X.

