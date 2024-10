Elishai Young, soldado fallecido en Gaza, no era ciudadano israelí

El Sargento Elishai Young, quien fue asesinado en combate mientras luchaba en la Franja de Gaza el sábado, era miembro de la comunidad de los Hebreos Israelitas Africanos y al parecer no era ciudadano israelí, informó la prensa el domingo.

El Jerusalem Post no ha podido confirmar el estatus de ciudadanía de Young, aunque miembros de su comunidad han informado a los medios de comunicación que él no tiene ciudadanía.

La comunidad está principalmente ubicada en Dimona, habiendo llegado a Israel desde los Estados Unidos a finales de la década de 1960.

Bitton escribió, "Dimona inclina la cabeza. El Sargento Elishai Young, de la ciudad de Dimona, miembro de la comunidad hebrea en la ciudad, cayó en combate en Gaza. La ciudad de Dimona lamenta su muerte, y enviamos nuestras condolencias a su familia. Que su memoria sea una bendición".

Bitton también proporcionó detalles sobre el funeral de Young, que tuvo lugar el 12 de octubre en el cementerio de Dimona en la sección para soldados caídos y fuerzas de seguridad.

Yair Israel, un miembro de la comunidad de Israelitas Hebreos Africanos de Dimona, le dijo a Walla: "Él [Young] era un chico maravilloso. Su padre falleció hace unos años, y era el menor de dos hijos de su madre."

"Es el primero de la comunidad en caer, a pesar de que muchos de nuestros hijos sirven en el ejército", dijo Israel a Walla.

“Todos están en total shock [...] es difícil ver a nuestros hijos luchando por un país que no nos respeta. Él no tenía ciudadanía [...] está luchando por el país, pero una vez que termine, ¿todavía tiene que solicitar la ciudadanía? Es absurdo", dijo Israel sobre Young y su estatus de ciudadanía.

Asriel Mor, un pariente de Young, habló con KAN News el domingo sobre el dilema pero expresó la esperanza de que la muerte de Young arroje luz sobre el problema y lleve al gobierno a reconocer a la comunidad de Israelitas Hebreos Africanos.

La comunidad espera un reconocimiento

“Elishai cayó junto a Ofir Berkovich, quien era ciudadano israelí. Él [Young] no era ciudadano - es triste decirlo, pero es posible que a partir de este inmenso dolor, algunos abran los ojos y nos ayuden a reconocer nuestro estatus”, dijo Mor.

"La comunidad hebrea es una parte inseparable del pueblo de Israel, y continuaremos contribuyendo con nuestra parte a la defensa de la patria", dijo Mor a los reporteros.

Mor le dijo a KAN que los niños de la comunidad de Israelitas Hebreos Africanos se alistan en altas tasas y ven su contribución a la sociedad israelí como muy importante.

"La muerte de Elishai prueba que no hay diferencia entre nosotros y los demás. Todos estamos juntos en esto".

Mor también dijo que la comunidad tiene alrededor de 2,000 personas, y la muerte de Young es una pérdida de gran magnitud.

Describió a Elishai como "sonriente y dedicado" a su familia y una persona que ayudaba a su madre a cuidar a su hermano mayor, quien tiene necesidades especiales.

Según el informe de KAN, Mor dijo que Elishai se unió poco después de que estallara la Guerra Israel-Hamas e insistió en servir como soldado de combate, a pesar de que su madre se oponía a esto.

"Nos actualizaba cada pocos meses que debía regresar a Gaza, y la última vez, dijo que iba en una misión muy corta. Dijo que todo estaría bien porque ya había estado allí varias veces antes y que regresaría. Lamentablemente, no lo veremos de nuevo", dijo Mor.

Los Israelitas Hebreos Africanos llegaron por primera vez a Israel, en su mayoría desde Chicago, a finales de la década de 1960 y solicitaron la ciudadanía bajo la Ley del Retorno. Sin embargo, el gobierno dictaminó en 1973 que no cumplían los requisitos para la ciudadanía, ya que no podían demostrar ascendencia judía.

Algunos miembros de los Israelitas Hebreos Africanos han enfrentado previamente la deportación, pero en 2021 recibieron una oportunidad de vida por parte del Tribunal de Revisión de la Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel, según Army Radio.

La comunidad con sede en Dimona obtuvo una orden judicial en 2021, que temporalmente impide al Estado de Israel deportar a los Israelitas, que son considerados extranjeros ilegales.

El personal de Jerusalem Post, Amir Bohbot y Uri Sela contribuyeron a este informe.