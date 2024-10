El mundo le debe a Israel por derrotar al mal

El mundo le debe a Israel.

Le debe a Israel por matar al jefe de Hamas, Yahya Sinwar, y a muchos de sus secuaces. Le debe a Israel por matar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a sus secuaces.

Le debe a Israel por eliminar a los demonios modernos de la muerte y la destrucción.

Le debe a Israel por eliminar el mal. No todo el mal, por supuesto, pero a dos de sus principales agentes.

Le debe a Israel por dar un golpe masivo a la mayor amenaza de la humanidad, Irán, al matar a Sinwar y Nasrallah. Le debe a Israel por bajarle el tono a Irán.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, visita el lugar donde fue asesinado el líder de Hamás Yahya Sinwar, en el sur de Gaza, 17 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Le debe a Israel por crear condiciones para un nuevo Oriente Medio, un Oriente Medio donde Irán y sus aliados están retrocediendo. Un Oriente Medio donde nuevas fuerzas, si se aprovecha la oportunidad y se las alienta, pueden surgir. Eso es un gran "si", pero finalmente, después de un año de oscuridad, este "si" es un destello de luz.

La guerra no ha terminado: los rehenes secuestrados permanecen en cautiverio, la lucha todavía continúa en Gaza, los cohetes siguen siendo disparados desde Líbano y el terror dentro de Israel no desaparece. Este no es un momento para la euforia, aunque el panorama ha cambiado drásticamente.

Con Sinwar eliminado, las posibilidades de liberar a los rehenes han aumentado enormemente.

Israel ahora en una nueva posición

Israel está ahora muy presente en el asiento del conductor: en Gaza, en Líbano y, con una cuenta pendiente con Irán, también ahí, con la legitimación para asestar un golpe contundente en represalia por su descarado ataque con misiles balísticos a Israel hace tres semanas. El liderazgo de Irán está plagado de paranoia, temeroso de dónde y cuándo atacará Israel. Esta ventaja podría tal vez usarse para presionar a los líderes restantes de Hamas, como Khaled Mashal, para liberar a los rehenes. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Ha sido un año horrible desde el ataque bárbaro de Hamas el 7 de octubre – un año de dolor insoportable – pero a medida que se acerca Simchat Torá, el aniversario del ataque en el calendario judío, hay una nueva esperanza de que Israel saldrá más fuerte del desastre y la región estará en un mejor lugar.

Como dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en un mensaje grabado para la nación la noche del jueves, "la oscuridad se está retirando y la luz está surgiendo".

Sin embargo, y esto es importante tener en cuenta, la oscuridad no se está retirando por sí sola. Israel, a pesar de que sus esfuerzos están siendo obstaculizados por muchos en todo el mundo, está expulsando esa oscuridad. Por supuesto, Israel será el principal beneficiario de esta nueva luz, pero no solo Israel.

Los palestinos en Gaza, que sufrieron bajo la tiranía de Sinwar, se beneficiarán. Los libaneses, que han sufrido en el altar de la ideología fanática de Hezbollah, se beneficiarán. El pueblo iraní se beneficiará si la denigración de sus representantes o la acción militar israelí sacuden el régimen de los ayatolás en Irán.

Y, si como resultado de todo lo anterior, la República Islámica sigue el camino de la Unión Soviética y se desmorona, toda la humanidad se beneficiará.

El 7 de octubre fue un pogromo brutal y un amargo recordatorio, una especie de carta envenenada, del pasado trágico de la historia judía. Sin embargo, lo que ha ocurrido desde entonces es algo completamente diferente.

"Hoy, una vez más hemos dejado claro lo que le sucede a aquellos que nos dañan," dijo Netanyahu. "Hoy, una vez más hemos mostrado al mundo la victoria del bien sobre el mal."

El mundo le debe agradecimiento a Israel.

No contengas la respiración.