Fuerza Aérea de Israel carece de defensa suficiente ante ataques con drones

Las capacidades de defensa aérea de corto alcance de Israel tienen algunas deficiencias serias para hacer frente a una amenaza que avanza mucho más rápidamente de lo que Israel puede combatirla, según enfatizaron los expertos que hablaron con Walla.

"La Fuerza Aérea de Israel no ha construido una fuerza adecuada para enfrentar amenazas de drones a gran escala, a pesar de los significativos éxitos en el norte", citó Walla a un oficial de reserva de alto rango el jueves.

"Es un problema fundamental. Terminamos en una situación en la que cuatro aviones de combate y un buque de misiles, como máximo, están persiguiendo a un dron.

"Ya sabíamos esto, al igual que sabíamos que la Fuerza Aérea de Israel no construyó adecuadamente sus capacidades de apoyo terrestre para las fuerzas fronterizas. Por otro lado, desarrolló sus capacidades de combate a largo alcance en siete teatros diferentes de manera bastante impresionante".

Recientemente, un dron de Hezbollah impactó el comedor de la base de entrenamiento de la Brigada Golani, lo que provocó la muerte de cuatro soldados y más de 60 heridos, sacudiendo a todo el país.

Dron (ilustrativo) (credit: SCREENSHOT/X)

Lo que intensificó las críticas y la frustración fue que la Fuerza Aérea Israelí identificó el dron, lo rastreó, intentó interceptarlo, creyó que había caído al mar y luego se sorprendió al descubrir que había penetrado las capas de defensa, según los informes.

En la investigación inicial realizada después del desastre, también se reveló que civiles habían reportado haber visto un dron en el cielo. Esta información fue transmitida a la unidad de control de la Fuerza Aérea Israelí, pero no se tomó la decisión de alertar al público y al ejército o de activar las alarmas.

"No hay sistema de defensa completamente hermético, incluso con tecnologías avanzadas", dice el Dr. Liran Antebi, un investigador visitante senior en el Taller Yuval Ne'eman de la Universidad de Tel Aviv y un experto de renombre mundial en drones. "Todavía necesitamos mejorar los mecanismos de advertencia para brindar una oportunidad de defensa. En algunos casos, la intercepción no es posible porque el dron vuela demasiado bajo, y intentar interceptarlo en esa etapa podría aumentar el riesgo y el daño potencial".

Antebi resaltó otro problema con la preparación de Israel para manejar drones: "Es una misión altamente desafiante, no solo tecnológicamente, sino también culturalmente. El otro lado nos está conociendo y adaptando mucho más rápido de lo que somos capaces de desarrollarnos y evolucionar. Hasta que abordemos esto, estamos quedando rezagados. Es una competencia entre dos fuerzas que operan a velocidades completamente diferentes." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Incluso si alcanzamos la cima de los avances tecnológicos y científicos y los ponemos en acción, estos procesos llevan tiempo. Mientras tanto, el otro lado está improvisando y logrando capacidades que antes eran exclusivas de las naciones oficiales, integrándolas de maneras que desafían nuestros sistemas de defensa. Todo el mundo está evolucionando. Por ejemplo, para mantener el ritmo, los estadounidenses se están volcando más en financiar a empresas privadas para acelerar sus capacidades."

La guerra entre Rusia y Ucrania ha llamado la atención de científicos, tecnólogos, militares extranjeros y entusiastas de la aviación en relación al uso de drones tanto en defensa como en ataque. "En Ucrania, estamos viendo soluciones innovadoras que nadie aquí habría considerado", señala el Dr. Antebi, dando el ejemplo de "utilizar un dron para derribar a un dron."

También criticó el manejo del Ministerio de Defensa ante las crecientes amenazas de drones, afirmando que a pesar de la urgencia creciente, no están tomando suficientes medidas. "Sí, mantener la seguridad es importante, pero en algunas áreas, el ministerio ha vuelto a operar como si estuviéramos en una situación rutinaria. Necesitamos iniciar cambios internos. Fortalecería la protección del país y establecería protocolos para ejercicios de defensa más inmediatos y frecuentes en todas las bases, ya que son el principal foco de la amenaza. Hemos visto de primera mano lo que sucede en estas situaciones."

Desarrollos y operación de sistemas de defensa avanzados

Varias pequeñas empresas en Israel actualmente están desarrollando y operando sistemas avanzados de defensa contra drones, siendo R2-Wireless destacada entre ellas. En Israel, la empresa colabora con el establecimiento de defensa en varios proyectos, y sus clientes incluyen a Mekorot, la empresa nacional de agua.

A nivel internacional, R2-Wireless opera en Europa, América del Sur y Asia, con sus sistemas desplegados para proteger bases militares, ciudades e infraestructura civil crítica. Recientemente, la empresa aseguró un importante contrato con el ejército alemán.

El CEO de la empresa, On Fenig, sirvió como comandante de una unidad de reconocimiento en la Unidad Moran. Después de desempeñar varios roles de gestión financiera en gigantes corporativos como Siemens y Cisco, dirigió Rioglass, una empresa derivada de Solel-Siemens.

"Estamos desarrollando tecnología para detectar amenazas en el mar, aire y tierra", dijo Fenig a Walla, "con un enfoque en la actividad electromagnética, incluidos drones. Por ejemplo, podemos detectar la transmisión de un dron en tiempo real, identificar su ubicación y transmitir esa información a un interceptor".

Las tecnologías proporcionadas por la empresa, añade Fenig, permiten detectar una célula de la Fuerza Radwan que sube una cresta, con miembros que llevan radios o dispositivos móviles. Esta capacidad puede aplicarse para proteger infraestructuras críticas o apoyar fuerzas en maniobras.

"Empleamos métodos avanzados para esto", explicó Fenig. "Por ejemplo, podríamos desplegar un dron para escanear el suelo y detectar dispositivos explosivos controlados a distancia o fuerzas al acecho dirigidas contra las FDI. Tenemos un sistema operativo capaz de proteger una ciudad, hemos ayudado a identificar el contrabando de drogas en la frontera egipcia y respondemos a iniciativas de seguridad privada en el Norte."

Fenig, al igual que el Dr. Antebi, enfatizó la importancia del rápido proceso de aprendizaje de la amenaza y la capacidad de adaptar sistemas a ella e incluso anticiparla con anticipación.

"Por ejemplo, los rusos transmiten información falsa desde sus aviones para evitar la interrupción. Podrías pensar que has descifrado la encriptación del avión, pero los datos de ubicación han sido falsificados, lo que hace imposible cambiar su curso o tomar el control. Los campos de batalla en Ucrania y Líbano demuestran esto. Los sistemas diseñados para descifrar la encriptación ya no son efectivos, pero en lugar de romperlos, nos centramos en caracterizar herramientas y detectar anomalías a un nivel altamente avanzado."

La próxima amenaza

Añade que la próxima amenaza de dron ya está sobre nosotros: "No se trata solo de lidiar con tecnologías conocidas, sino también con herramientas improvisadas o caseras producidas por impresoras 3D. Esto es exactamente lo que están haciendo los ucranianos contra los rusos. Una solución en defensa aérea debe ser de múltiples capas y etapas. No hay un solo sistema que pueda hacerlo todo; se requieren múltiples sistemas, incluidas tecnologías basadas en radio, radar, ópticas y diversos sensores. Es una respuesta integral y en capas."

"Por el contrario, el modelo en el que las FDI integran tecnologías de vanguardia en el ejército es un modelo fallido. No funciona."

Fenig enfatiza que "el objetivo debe ser crear un ecosistema completo. Los ucranianos desarrollaron fuertes capacidades contra la amenaza rusa con la mentalidad de 'Esto es más grande que nosotros. Sin ego alguno. Estamos abiertos a cualquier solución.'

"Por el contrario, las FDI tienden a trabajar de manera opuesta, principalmente con grandes empresas, a pesar de tener el mejor campo de pruebas del mundo con sus conflictos multi-frontales."

"Las FDI deben mejorar sus sistemas y sensores de todo tipo para proteger los cielos sobre el país, y todo debe estar interconectado", continuó. "Recientemente regresamos de un ejercicio de la OTAN, donde entrenamos para lidiar con este tipo de amenazas. Participaron grandes y pequeñas empresas de todo el mundo, incluidas de Israel.

"En lugar de permitir que las empresas prueben su tecnología en condiciones de laboratorio controladas para demostrar su efectividad, nos dividieron en cinco grupos. Se trajeron soldados para operar los sistemas, y diversas amenazas, incluidas las amenazas futuras y las fuerzas especiales, fueron lanzadas contra ellos. Identificamos todo en el aire—fue increíble presenciarlo. Concluimos que estos sistemas deben integrarse. Sin embargo, así no es como se hacen las cosas en Israel", explicó.

La respuesta de las FDI

"La Fuerza Aérea Israelí comenzó a organizarse frente a la amenaza de los drones hace aproximadamente una década. Desde el inicio de la guerra, miles de drones han sido lanzados hacia Israel, la mayoría de los cuales han sido interceptados gracias a los incansables esfuerzos de miles de soldados que trabajan día y noche para proteger los cielos del país. La Fuerza Aérea Israelí continuará operando en defensa y ataque para proteger a Israel, como lo ha hecho durante el último año frente a más de 25,000 lanzamientos hacia el Estado de Israel."