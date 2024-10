Datos de Israel muestran cientos de estructuras dañadas en el ataque de Irán

El reciente ataque de misiles de Irán a Israel causó un estimado de 150 mil millones a 200 mil millones de shekels ($40 millones a $53 millones) en daños a propiedades privadas, según la autoridad tributaria de Israel. Esto lo convierte en el ataque más costoso desde el inicio de la guerra hace un año.

Se presentaron alrededor de 2,500 reclamaciones en las dos semanas siguientes al ataque del 1 de octubre, más de la mitad por daños a apartamentos y varios negocios cerca del norte de Tel Aviv.

Uno de los epicentros fue la ciudad de Hod Hasharon, donde, según las reclamaciones de seguros, más de 1,000 hogares resultaron dañados.

Otro fue un complejo comercial y residencial cerca de la costa norte de Tel Aviv, donde se vieron afectados decenas de apartamentos y un restaurante. El resto de los daños se concentraron en otras partes de Israel central, al sur de Tel Aviv, incluyendo una escuela vacía. No está claro cuánto daño se causó por impactos directos y cuánto por escombros que caían al interceptar los misiles.

Los daños a las bases de la Fuerza Aérea de Israel de Tel Nof y Nevatim no están incluidos en los cálculos.

La Autoridad Tributaria de Israel dijo que ha pagado 1.5 mil millones de shekels en compensación por propiedades dañadas desde el 7 de octubre de 2023. Estima que hay pendientes unos 1.000 millones de shekels más en pagos, incluyendo daños no reclamados aún, principalmente en el norte de Israel.

Unos 60,000 israelíes habían abandonado sus hogares en la región norte durante el último año cuando comenzó la guerra de Israel en Gaza, y militantes de Hezbollah con base en Líbano intensificaron los ataques transfronterizos en apoyo a Hamas.

Cientos de miles de residentes también han tenido que ser evacuados del sur de Líbano como resultado del aumento de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah respaldado por Irán en el último mes.

Irán lanzó el ataque con misiles balísticos el 1 de octubre en lo que dijo era una represalia por el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por parte de Israel en Beirut y el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Tanto Hezbollah como Hamas son designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Los ataques del 1 de octubre fueron el segundo ataque directo de Irán a Israel, siguiendo un primer golpe en abril que involucró 300 drones y 100 misiles balísticos.

En ese momento, solo cuatro o cinco misiles lograron penetrar el escudo de defensa aérea de Israel. Informes en Israel sugieren que esta vez, Irán utilizó armamento avanzado y que más de sus misiles ingresaron al espacio aéreo de Israel. Una persona fue asesinada cerca de la ciudad de Jericó en Cisjordania, y algunas personas resultaron ligeramente heridas en otras áreas. Más misiles aumentan el riesgo de que los escombros caigan al suelo y causen daños.

Israel planea tomar represalias

Arrow, el sistema de defensa más avanzado de Israel, ayudó al país y a sus aliados, incluido Estados Unidos, a interceptar la mayoría de los aproximadamente 200 misiles disparados el 1 de octubre. El jefe de IAI, el fabricante israelí de Arrow, le dijo a Bloomberg que el sistema funcionó según lo esperado.

Los funcionarios israelíes se negaron a dar tasas de interceptación, aunque el bajo número de víctimas también se atribuyó a la amplia disponibilidad de refugios antiaéreos en todo el país.

Israel se comprometió a tomar represalias contra Irán por el bombardeo de misiles y ha estado discutiendo sus opciones con los Estados Unidos en las últimas semanas. El gabinete de seguridad encargado de la toma de decisiones se reunió la semana pasada pero aún no ha votado sobre la respuesta de Israel.

La visita planeada del Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, a Washington la semana pasada para reunirse con su homólogo estadounidense fue pospuesta por orden del Primer Ministro Benjamin Netanyahu. El premier solicitó hablar primero con el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y concluir las discusiones internas.

Hasta el domingo al mediodía, el gabinete de seguridad de Israel no tenía programada ninguna otra reunión.

Biden ha dejado claro que quiere que Israel se abstenga de atacar las instalaciones petroleras y nucleares de Irán, lo que, si es aceptado por Israel, lo dejaría con la opción de objetivos militares u otros asociados de otra manera con el régimen iraní.

Gallant dijo la semana pasada que el ataque será poderoso, preciso y, sobre todo, contendrá el elemento de sorpresa. "No entenderán lo que sucedió y cómo sucedió", afirmó.