Ex comandante advierte sobre fallos en la defensa aérea de Israel ante oleada de drones

Los ataques con cohetes de Hezbollah a Israel son una amenaza en crecimiento, y todavía existen brechas en la capacidad de Israel para enfrentarlos de manera integral, dijo el General de Brigada Zvika Chaimovitz, ex comandante del sistema de defensa aérea de Israel en una entrevista con Radio 103FM el domingo.

Hablando sobre la amenaza de los drones, Chaimovitz admitió: "Todavía no tenemos una solución completa para esto." Explicó, "Solo la semana pasada, contamos alrededor de 30 drones, la mayoría desde Líbano, pero también siete de Iraq y uno de Yemen.

Ambas partes reconocen el potencial de estas amenazas y comprenden que aún no tenemos una respuesta perfecta. En algunos casos, la conciencia y el efecto psicológico creado por estos drones es más significativo que 180 misiles de Irán."

Enfoque en tecnología y estrategias de combate

Chaimovitz enfatizó que las FDI están trabajando arduamente para cerrar esta brecha, centrándose en la tecnología y estrategias de combate. "En seguridad, nunca hay una protección del 100%. Siempre habrá incidentes aislados en los que necesitamos enfocar nuestros esfuerzos", dijo.

Sobre las tácticas de Hezbollah, Chaimovitz explicó: "Hemos podido rastrear ciertos patrones después de varios incidentes. Uno de sus métodos es combinar fuego de cohetes con drones, creando saturación y engaño. Esto aumenta las posibilidades de que al menos un dron alcance su objetivo. Los cielos están llenos de misiles, cohetes y nuestros interceptores, lo que hace la situación más compleja y desafiante para nuestras defensas".

El humo se eleva sobre Dahieh, en los suburbios del sur de Beirut, tras los ataques aéreos israelíes durante la noche, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, visto desde Sin El Fil, Líbano, 3 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH)

Comentando sobre el incidente con un dron cerca de Cesarea y las imágenes que muestran un helicóptero de combate persiguiendo un dron, Chaimovitz aclaró: "El video no fue en Cesarea, como algunos pensaban, sino que fue filmado cerca de Acre-Nahariya antes de que se perdiera el contacto. Podría haber sido un dron interceptado.

Este evento muestra la disponibilidad constante de poder aéreo. Puede parecer rutinario que helicópteros no cerca de la frontera persigan estos drones, pero la defensa de nuestros cielos es una prioridad máxima para la fuerza aérea, que invierte recursos considerables en esta tarea".

También señaló la dificultad de lidiar con drones pequeños y de movimiento lento utilizando aviones o helicópteros avanzados, añadiendo que "es necesario tener cuidado con los interceptores para evitar daños colaterales".

Respecto a la introducción de sistemas de intercepción basados en láser para proteger los cielos de Israel, Chaimovitz explicó, "No hay una solución única. Siempre es una combinación de sistemas la que proporcionará la mejor defensa.

Los láseres están evolucionando y pronto podrán cubrir algunas lagunas, especialmente en cuanto a disponibilidad. Los sistemas láser terrestres y aerotransportados agregarán una capa importante de defensa".

Chaimovitz también discutió la posibilidad de un ataque israelí a Irán. "Ningún país en el mundo ha enfrentado 27,000 cohetes en un año como Israel lo ha hecho", dijo.

"Irán tiene sistemas de defensa, muchos de fabricación local, con cierto apoyo ruso. Las FDI y la fuerza aérea están familiarizadas con estos sistemas. Hemos adquirido una valiosa experiencia a través de operaciones en Siria, y nuestra fuerza aérea ha aprovechado al máximo esas oportunidades".

"Israel tiene capacidades altamente avanzadas y letales que pueden alcanzar a Irán tanto por aire como por otros medios."