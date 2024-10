Las FDI revelan: Seis periodistas de Al Jazeera son terroristas de Hamás y Yihad Islámica Palestina

Las FDI anunciaron el miércoles que seis periodistas que trabajan activamente para Al Jazeera eran miembros de Hamas y la Yihad Islámica Palestina (PIJ).

Las FDI afirman que, gracias a la inteligencia recuperada de la Franja de Gaza durante las operaciones militares, pueden revelar que Anas Al-Sharif, Alaa Salama, Hossam Shabat, Ashraf Saraj, Ismail Abu Amr y Talal Aruki están afiliados a las alas militares de Hamas o PIJ.

Al Jazeera negó estas afirmaciones en una publicación el miércoles, calificándolas de "infundadas" y "fabricadas". Insinuó que Israel estaba utilizando esto como pretexto para matar a más periodistas.

Al Jazeera condemns Israeli accusations towards its journalists in Gaza and warns against being a justification for targeting them. pic.twitter.com/m0hu4TjY8h