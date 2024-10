Amit Soussana, rehén liberada, relata abuso sexual durante su cautiverio en manos de Hamás

(Advertencia: El siguiente artículo contiene descripciones gráficas de violencia y abuso sexual.)

Amit Soussana, ex rehén liberada después de 55 días de cautiverio por parte de Hamas, hizo una apelación emocional al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles, instando a una acción inmediata para asegurar la liberación de aquellos que aún están en cautiverio. Soussanna, de Kibbutz Kfar Aza, compartió su angustiosa experiencia de abuso mientras estuvo en cautiverio, revelando detalles dolorosos de su tratamiento.

עמית סוסנה, ששוחרה משבי חמאס, באו"ם: "הותקפתי מינית בידי מחבל חמאס ששמר עליי. זה תפקידכם להביא לשחרור כל החטופים"@gilicohen10 pic.twitter.com/V76UR8VmWb — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2024

“En cautiverio, fui aislada de los otros rehenes. Estaba sola, encadenada por los tobillos con un grillete de metal, incapaz de moverme, y obligada a rogar para usar el baño. En el apartamento donde estaba en aislamiento, fui agredida sexualmente por el terrorista de Hamas que me vigilaba.

Me obligó a entrar en la ducha, siguiéndome de cerca con su pistola apuntándome. Su respiración pesada y su mirada depredadora eran aterradoras. Sabía exactamente lo que pretendía, y sin embargo, era impotente para detenerlo. No tenía a nadie que me consolara y tuve que 'portarme bien' para el hombre que acababa de violarme de la forma más espantosa".

Susanna continuó, "Unos días después, fui trasladada a un nuevo lugar, vigilada por otros terroristas de Hamas. A pesar de mi miedo, sentí alivio de estar lejos del terrorista que me agredió, sabiendo que si me hubiera quedado, lo habría vuelto a hacer. En este nuevo lugar, fui torturada: colgada boca abajo, golpeada y humillada. En todo momento, temía por mi vida".

"Nosotros, los rehenes, hicimos un pacto entre nosotros: si alguno de nosotros fuera liberado, nunca dejaríamos de luchar por la liberación de los demás. Hoy, estoy cumpliendo esa promesa al compartir mi historia, por más dolorosa que sea. Guardar silencio sería aún más difícil".

Añadió, "No puedo quedarme callada, no solo por la promesa que hicimos, sino también por el silencio y la negación que rodean las atrocidades que siguen infligiéndose a los rehenes en Gaza, ahora durante 383 días agonizantes.

Traiganlos a casa ahora

"Ahora, me presento ante el Consejo de Seguridad de la ONU, rogándoles que cumplan con su deber. Actúen de inmediato para garantizar la liberación de aquellos que todavía están en cautiverio. Cada día que pasa les causa un daño psicológico aún mayor y pone en peligro sus vidas. Actúen antes de que sea demasiado tarde.

"Les ruego que no cierren los ojos ante los horrores que se están infligiendo a civiles inocentes. Es su responsabilidad proteger los derechos humanos, combatir el terrorismo y llevar a los culpables ante la justicia. El mundo está observando, esperando que el Consejo de Seguridad cumpla con su mandato. No nos fallen. Aseguren la libertad de los rehenes y garanticen que nadie más sufra un destino similar. Tenemos un deber colectivo de luchar contra el terrorismo y proteger los derechos humanos. El momento de actuar es ahora".