Expertos revelan cómo Irán recluta a ciudadanos israelíes como espías

Siete ciudadanos israelíes de Haifa y el norte de Israel, originarios de Azerbaiyán, han sido arrestados bajo sospecha de espiar para Irán. El grupo, que incluye a un desertor militar y dos menores, supuestamente completó 600 tareas de espionaje en dos años. Recopilaron inteligencia sobre sitios militares, como el cuartel general de Kirya y la base aérea de Ramat David.

Según las autoridades, estaban en contacto con agentes iraníes a través de un intermediario turco y recibían pagos en criptomonedas y efectivo.

Expertos arrojan luz sobre cómo Irán recluta espías, quiénes son los más vulnerables para el reclutamiento y las técnicas utilizadas, junto con las motivaciones detrás de cooperar con agentes iraníes.

La motivación

Uri Bar-Joseph, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Haifa, delineó tres motivaciones comunes para el espionaje: ideología, dinero y presión. En el caso de Irán, Bar-Joseph cree que el principal incentivo es financiero. "En el caso de Irán, mi suposición es que no es ideología, y no es presión. Es dinero, es lo que ofrecen los iraníes", dijo.

Bar-Joseph señaló que es poco probable que Irán reclute con éxito a israelíes bien integrados. "Si intentas hacerlo con un israelí normativo -alguien nacido aquí, que fue al ejército-, es muy probable que no funcione", dijo. En cambio, las agencias de inteligencia tienden a centrarse en aquellos que no encajan en este perfil.

Beni Sabti, investigador del programa de Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) y coordinador del podcast Voces de Irán, explicó que la inteligencia iraní a menudo se aprovecha de los sentimientos de aislamiento de los nuevos inmigrantes. Sabti, quien emigró de Irán hace 40 años, enfatizó que la ganancia financiera o antecedentes criminales no son los únicos factores en juego.

"Algunos inmigrantes a Israel pueden estar insatisfechos con su situación después de emigrar. Extrañan su hogar, ya que mudarse de un país a otro no es fácil", explicó Sabti, resaltando los desafíos de adaptarse a una nueva cultura, idioma y entorno.

Sabti también explicó que la inteligencia iraní específicamente apunta a estos sentimientos de aislamiento y descontento. "Cuando hay alguien que viene y te abraza y entiende tus problemas psicológicos, eso te acerca a ellos. Este es el truco que usan los iraníes", explicó Sabti. "Buscan a personas enojadas que no están satisfechas con Israel y su actitud, no políticamente, sino social y emocionalmente. Estas quejas pueden surgir de incidentes pequeños, como dificultades para comunicarse debido a barreras del idioma o sentirse insultado debido a creencias culturales o incluso un acento", agregó.

"Si alguien se siente avergonzado en un banco porque no puede hablar hebreo, o se siente excluido por su apariencia, estas pequeñas ofensas pueden convertirse en una cuestión de honor", dijo Sabti. "Con el tiempo, estos incidentes se acumulan y la persona se enoja con la sociedad israelí".

El proceso

Sabti señaló que este proceso de explotación a menudo comienza con manipulación psicológica.

"Primero ofrecen consuelo, brindando apoyo psicológico y comprensión", explicó Sabti. Esta atención inicial puede sentirse como una línea de vida emocional para alguien que lucha por integrarse, y con el tiempo se vuelve adictiva. "Es como una droga", dijo. "La atención se siente bien y te vuelves más apegado a ella".

Una vez que se construye la confianza, comienzan las peticiones. "Podría comenzar con tareas pequeñas, como tomar una foto de un centro comercial. Al principio parece inofensivo, pero se intensifica", agregó Sabti. "Recibes pequeñas recompensas, tal vez $100 o $200, pero una vez que estás enganchado, las misiones se vuelven más grandes, con pagos más altos".

Bar-Joseph comparó esto con los casos en EE. UU., donde incluso agentes del FBI y la CIA altamente confiables fueron reclutados por adversarios extranjeros puramente por ganancia financiera. "Tuvimos espías que lo hicieron solo por dinero, y pasaron todas las verificaciones de seguridad", dijo. "Si les pudo pasar a los estadounidenses que trabajaban para los soviéticos y chinos, también podría pasarles a los israelíes".

Sabti explicó además que los lazos culturales juegan un papel clave en los esfuerzos de reclutamiento iraní, haciendo que inmigrantes de regiones como Azerbaiyán o Uzbekistán sean particularmente vulnerables. "Pueden hablar ruso, pero culturalmente están más cerca de los iraníes", dijo. "Comparten tradiciones y actitudes similares, lo que facilita que los iraníes generen confianza".

Además de estas tácticas, Sabti enfatizó que el enfoque actual de Israel sobre el tema es insuficiente.

"Hay una especie de ingenuidad en cómo Israel maneja esto", advirtió Sabti. "Cuando yo emigré, lo único que querían confirmar era que era judío, y ya está. Hoy, no podemos permitirnos ser tan ingenuos".

Señaló que las nuevas tecnologías y los métodos de espionaje en evolución añaden un desafío. "Con aplicaciones que autodestruyen mensajes y teléfonos inteligentes, incluso un niño de 9 años podría convertirse en espía", dijo.

Sabti cree que prevenir dicho reclutamiento requiere un enfoque más integral, abordando las necesidades sociales y emocionales de los nuevos inmigrantes. Propuso establecer conexiones personales con los inmigrantes, de manera similar a como Israel apoya a los soldados solitarios.

"Si tuviéramos personas que visitaran regularmente a estas familias y prestaran atención a sus problemas, marcaría una gran diferencia", sugirió.

Sabti hizo hincapié en la importancia de reconocer señales de alerta. "Si alguien expresa algún descontento con Israel o se siente perseguido, es una señal de alarma", dijo. En lugar de responder únicamente con investigaciones, Sabti sugirió involucrar a profesionales de la salud mental. "Es mejor que un psicólogo o alguien les hable y entienda qué está mal", aconsejó. "Aunque abordar el problema ligeramente es mejor que no hacer nada".

"Necesitamos ser más aceptantes y solidarios, ayudando a las personas a adaptarse a la vida en Israel", instó Sabti. "Hay solo un pequeño paso desde sentir insatisfacción a hacer algo contra tu país", advirtió. "A veces, ofrecer un poco más de apoyo puede marcar una gran diferencia".

El reciente caso que involucra a siete residentes palestinos de Jerusalén Este acusados de colaborar con operativos iraníes destaca motivaciones adicionales en las estrategias de reclutamiento de Irán.

Estos individuos, de entre 19 y 23 años, fueron acusados de supuestamente planear el asesinato de un científico nuclear israelí y un alcalde de la ciudad. Al igual que los inmigrantes judíos israelíes, ellos también pueden experimentar dificultades económicas y aislamiento social. Vivir bajo condiciones sociopolíticas complejas hace que los palestinos de Jerusalén a menudo enfrenten desafíos que los hacen susceptibles a ser reclutados a través de ofertas financieras y manipulación emocional. Además, factores políticos e ideológicos relacionados con el conflicto israelí-palestino pueden motivarlos aún más a cooperar con agentes iraníes. Esta combinación de vulnerabilidad económica, marginación social y agravios políticos probablemente distingue sus motivaciones de las de los reclutas judíos israelíes.