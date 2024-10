'Contenido difamatorio' que daña a las FDI: Hagari critica a Canal 14 por emitir un video

El portavoz de las FDI, contraalmirante Daniel Hagari, envió una carta oficial al Canal de noticias israelí 14 después de que se emitiera un video el martes, que Hagari afirmó "incitaba contenido difamatorio que daña a las FDI".

La carta llegó después de que el Canal 14 emitiera un video que contenía una versión editada del jefe de estado mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi.

En el clip, se ve a Herzi mirando a un soldado que lleva una insignia con el símbolo religioso del mesías. Mientras Herzi mira la insignia repetidamente, comienza a gritar.

Se puede interpretar que la causa de los gritos de Herzi se debe a ver el símbolo.

Israeli army Spokesperson blasts video shared on right-wing Channel 14: Harms army and crosses a red lineIDF spokesperson Daniel Hagari wrote that a video aired Tuesday night on right-wing Israeli TV Channel 14 damages the army and crosses a red line in a letter sent to the… pic.twitter.com/pTalcpup62