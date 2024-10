Soldados israelíes que regresan de la guerra luchan con trauma y suicidio

Eliran Mizrahi, un padre de cuatro hijos de 40 años, se presentó para el servicio en la Franja de Gaza poco después de la masacre del 7 de octubre, pero no regresó igual, según informó su familia a CNN.

Mizrahi luchó con el TEPT durante seis meses tras su regreso y murió por suicidio poco antes de que se suponía que sería reasignado.

“Salió de Gaza, pero Gaza no salió de él. Y murió después a causa del pos-trauma”, dijo su madre, Jenny Mizrahi, a CNN.

Tras la guerra entre Israel y Hamas y con las tensiones aumentando constantemente en el frente norte, miles de israelíes han luchado con su salud mental, especialmente aquellos que sirven en las FDI. En enero, Walla informó que 1,600 soldados de las FDI habían mostrado síntomas de TEPT relacionado con el combate desde el inicio de la guerra.

De esos, el 76% regresó a deberes de combate después de recibir tratamiento de los oficiales de salud mental adjuntos a sus unidades estacionadas cerca de zonas de combate.

Las Fuerzas de Defensa de Israel no han proporcionado una cifra oficial sobre el número de soldados que se quitaron la vida, pero afirman que han estado trabajando incansablemente para tratar las preocupaciones de salud mental de los miembros del servicio.

Los supervivientes y sus seres queridos dicen que no es así.

"No sabían cómo tratarlos (a los soldados)," dijo Jenny, quien vive en Ma'ale Adumim, a CNN. "Ellos (los soldados) dijeron que la guerra era muy diferente. Vieron cosas que nunca se habían visto en Israel."

Testimonios de los sobrevivientes

Cuando Mizrahi estaba de permiso, se volvió retraído socialmente y sufrió accesos de ira e insomnio, dijo su familia.

"Siempre decía 'nadie entenderá lo que vi'," dijo su hermana, Shir, a CNN.

"Vio a mucha gente morir. Tal vez incluso mató a alguien. (Pero) no enseñamos a nuestros hijos a hacer cosas así," dijo Jenny. "Así que, cuando hizo algo así, tal vez fue un shock para él."

Durante su servicio en Gaza, Mizrahi conducía un bulldozer D-9, un vehículo blindado que puede resistir balas y explosivos.

Su amigo y copiloto, Guy Zaken, testificó ante la Knesset en junio que se les ordenó "atropellar a terroristas, muertos y vivos, por cientos" en varias ocasiones.

Él dice que ya no come carne debido a esto. “Cuando ves mucha carne afuera, y sangre... tanto la nuestra como la de ellos (Hamas), entonces realmente te afecta cuando comes”, le dijo a CNN, refiriéndose a los cuerpos.

Zaken además le dijo a CNN que ambos vieron "cosas muy, muy, muy difíciles". "Cosas que son difíciles de aceptar", dijo a CNN.

En la audiencia de la Knesset de junio, sobrevivientes de TEPT y veteranos de la guerra entre Israel y Hamas contaron sus experiencias después de terminar su servicio.

"No debería haber ninguna desigualdad entre discapacidades físicas y mentales. Ya he muerto una vez", dijo Omer Amsalem, un sobreviviente de TEPT que luchó en la Operación Borde Protector en una reunión de junio con la Knesset. "¿Por qué debo venir aquí diariamente, gritando y quejándome como si fuera basura? ¿Por qué seguimos escuchando sobre otra víctima de trauma que se suicidó? ¿Por qué tenemos que venir a ustedes? Ustedes deberían venir a nosotros en casa. No se ocuparon de las víctimas de TEPT antes, ¿cómo van a manejar a los heridos de la Operación Espadas de Hierro? Estoy cansado de venir aquí. Mi paz está solo en casa, y eso es todo lo que necesito".

Walla informó que algunos testigos sintieron que el gobierno los había olvidado, e incluso mencionaron a Eliran.

"Mi situación financiera es un desastre; tengo un millón de shekels de deuda. No puedo obtener préstamos y pronto podría terminar en la calle", dijo Avichai Levy, un veterano de las FDI y víctima de PTSD. "Mis amigos están lidiando con ataques de cohetes y disparos. Los ministros nos ignoran; todos nos dan la espalda e insultan nuestra inteligencia.

Además, los sobrevivientes dicen que tienen miedo de ser reclutados nuevamente con la expansión de la guerra en Líbano. Según un informe de Walla, ha habido aproximadamente 760 solicitudes de asistencia psicológica desde el inicio de la guerra, aunque no todas estaban relacionadas con el PTSD.

"Muchos de nosotros tenemos mucho miedo de ser reclutados nuevamente para una guerra en Líbano", dijo a CNN un médico de las FDI que sirvió cuatro meses en Gaza, hablando bajo condición de anonimato. "Muchos de nosotros no confiamos en el gobierno en este momento".

"¿Cuántos más como Eliran necesitan?" dijo Levy durante la reunión de junio. "¿Por qué nos están mintiendo? Nadie cuidó de nosotros antes, y nadie lo está haciendo ahora".