Acusan a siete israelíes de espionaje para Irán en grave caso de seguridad

El Fiscal del Estado presentó una acusación el viernes en el Tribunal de Distrito de Haifa contra siete residentes de Haifa y el norte de Israel, quienes eran sospechosos de operar una célula de espionaje iraní durante aproximadamente dos años.

Están acusados de delitos de seguridad, incluyendo el ayudar al enemigo en tiempos de guerra y proporcionar información al enemigo. El Fiscal del Estado ha solicitado que sean detenidos hasta el final de los procedimientos legales.

La investigación reveló que los sospechosos operaban en una célula reclutada por un agente iraní y pasaron aproximadamente dos años recopilando información y fotografiando instalaciones militares y bases, incluidas las bases de la Fuerza Aérea Israelí en Nevatim y Ramat David, la Kirya en Tel Aviv y sitios de baterías Iron Dome.

El principal acusado y jefe de la célula, Aziz Nisanov, de 43 años, estaba en contacto con los operativos y trabajaba para reclutar miembros adicionales para la célula.

Alexander Sadikov, de 58 años, quien se desempeñó como subordinado de Nisanov, era efectivamente responsable de gestionar la célula, asignar tareas y distribuir pagos entre sus miembros.

El sistema de misiles de defensa antiaérea Cúpula de Hierro durante las pruebas operativas realizadas tras la conclusión de la Operación Escudo y Flecha el 14 de mayo de 2023. (credit: DEFENSE MINISTRY)

El tercer acusado, un menor de edad, se desempeñó como el operativo principal responsable de fotografiar y enviar los materiales a los agentes iraníes.

Otro menor estuvo involucrado en tareas de fotografía, envío de materiales y recepción de fondos del agente iraní.

Los acusados adicionales en el caso son Yigal Nisan, de 20 años, el hijo del acusado Nisanov; Vyacheslav Goshchin de Haifa, de 46 años; y Yevgeny Yoffe, de 47 años, de Nof HaGalil.

Los acusados llevaron a cabo aproximadamente 600 misiones para los iraníes, divididas en tres categorías principales: recopilación de inteligencia sobre instalaciones sensibles, bases militares y objetivos individuales, todo con el propósito de ataques iraníes.

Según la acusación, los acusados llevaron a cabo misiones para un individuo que se identificó como Elkhan Agayev en los últimos dos años en nombre de las agencias de inteligencia iraníes y otro agente extranjero conocido como "Orkhan".

Los dos mantenían contacto regular con los acusados y los reclutaban para diversas misiones de recopilación de inteligencia. Estas incluían fotografiar y recolectar información sobre infraestructura civil, bases militares, sistemas de defensa, armamento de las FDI y personas específicas.

Entre las bases fotografiadas por los acusados estaban las bases de la Fuerza Aérea Tel Nof y Palmachim, Be’er Tuvia, Kiryat Gat, Emek Hefer y el complejo de Glilot.

Adicionalmente, siguiendo las instrucciones de los manejadores iraníes, los acusados fotografiaron baterías de Cúpula de Hierro en las áreas suburbanas de Haifa y en la bahía, el complejo gubernamental en Haifa, los puertos de Haifa, Ashdod y Eilat, la central eléctrica de Hadera y el globo de observación de las FDI cerca del cruce de Golani.

Entre otras misiones, se les indicó al grupo que fotografiaran la base de Nevatim en abril de 2024, un día después de que la base sufriera daños leves en el ataque iraní del 14 de abril.

Los manejadores iraníes enviaban a los acusados las ubicaciones para fotografiar sitios, incluyendo mapas, imágenes aéreas y coordenadas precisas, e incluso especificaban los lugares exactos desde donde debían tomar las fotos.

Los manejadores también enviaron al acusado menor coordenadas de bases militares y sitios estratégicos para futuras misiones fotográficas, incluyendo la Base de Entrenamiento de la Brigada Golani, especificando las coordenadas del comedor de la base, Rafael, y otras ubicaciones.

Se pidió a Nisanov que recopilara información sobre un experto de la Universidad de Haifa especializado en ingeniería de gas y asuntos del Cáucaso cuyas conferencias sobre Irán fueron publicadas en línea.

También se le pidió que recopilara detalles sobre los miembros de su familia, su vehículo y su horario.

Historia de portada de guías turísticos

Además, en caso de que fueran descubiertos fotografiando áreas prohibidas, Nisanov creó una historia de portada para la célula, presentándolos como guías turísticos.

Por completar las tareas, los acusados recibieron pagos y reembolsos de gastos por cada misión, que oscilaban entre $500 y $1,200 por misión. La cantidad total que recibieron alcanzó los $300,000, que fue dividida entre los miembros de la célula.