Irán promete respuesta contundente ante ataques israelíes

Teherán "usará todos los instrumentos disponibles" para responder al ataque de Israel, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, el lunes, según Reuters, después de los ataques del sábado de Israel a Irán.

"(Irán) usará todos los instrumentos disponibles para dar una respuesta definitiva y efectiva al régimen sionista (Israel)", citó Reuters a Baghaei diciendo durante una conferencia de prensa televisada semanal.

El comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el Mayor General Hossein Salami, fue citado el lunes por la agencia de noticias semioficial de Irán, Tasnim, diciendo que el ataque tendría consecuencias severas para Israel.

Esto sucede después de que la agencia de noticias IRNA de Irán citara al Ayatolá Ali Jamenei diciendo el domingo que el ataque de Israel "no debería ser minimizado ni exagerado", agregando: "Deberían comprender la fuerza, la voluntad y la iniciativa de la nación iraní".

El líder de la República Islámica escribió además en X/Twitter el domingo: "El régimen sionista cometió un error hace dos noches. Debemos hacerles entender el poder, la determinación y la iniciativa del pueblo iraní. Nuestros funcionarios deben ser quienes evalúen y comprendan exactamente lo que debe hacerse (para mostrar el poder del pueblo iraní al enemigo) y hacer lo que sea mejor para este país y esta nación", añadió.

Alí Jamenei (credit: AFP PHOTO)

Khamenei señaló: "Los sionistas están calculando mal con respecto a Irán. No conocen a Irán. Todavía no han logrado entender correctamente el poder, la iniciativa y la determinación del pueblo iraní. Necesitamos hacerles entender estas cosas".

El ataque de Israel a Irán

A primeras horas del sábado, Israel lanzó la Operación Días de Arrepentimiento, durante la cual aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron alrededor de 20 sitios militares en Irán en tres oleadas.

El propósito de los ataques era dañar las defensas aéreas de Irán y su capacidad de producir misiles balísticos a largo plazo.

Israel había prometido responder al ataque del 1 de octubre de la República Islámica, en el que Irán lanzó unos 180 misiles balísticos contra el Estado Judío. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Yonah Jeremy Bob, Yuval Barnea y Corinne Baum contribuyeron a este informe.