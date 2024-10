Katz acusa a Guterres de complicidad en crímenes de guerra

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmó que el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la agencia de refugiados palestinos, UNRWA, eran "cómplices de crímenes de guerra" en respuesta a la referencia del jefe de la ONU al ataque que mató a Mohammad Abu Itiwi en una publicación de Twitter el viernes.

Itiwi, comandante de Nukhba en el Batallón Al Bureij de la Brigada de Campos Centrales de Hamas, estaba incluido en una lista de empleados y personal de la UNRWA.

"El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, declarado persona non grata en Israel, ha alcanzado nuevas alturas de hipocresía e insensibilidad. Anoche lamentó la eliminación de su 'colega de la UNRWA' por las fuerzas de las FDI en Gaza," escribió Katz.

UN Secretary-General @antonioguterres, declared persona non grata in Israel, has reached new heights of hypocrisy and insensitivity. Last night, he lamented the elimination of their "UNRWA colleague" by IDF forces in Gaza.Who exactly is he mourning? Mohammad Abu Itiwi, a… pic.twitter.com/xgOMMhZTbK — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 25, 2024

"¿A quién exactamente está lamentando? Mohammad Abu Itiwi, un comandante de la Unidad Nukhba del Batallón Al-Bureij, que lideró la masacre en el refugio en Re'im el 7 de octubre, y cuyos detalles fueron expuestos ayer por el portavoz de las FDI," continuó el ministro de relaciones exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, asiste a una sesión plenaria en el salón de actos de la Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 29 de mayo de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

"Guterres y UNRWA son cómplices de crímenes de guerra," concluyó Katz.

Más temprano el viernes, Guterres publicó en X sobre la situación humanitaria en Gaza, agregando, "Y en el centro de la Franja de Gaza, un ataque se cobró la vida de otro de nuestros colegas de UNRWA."

The humanitarian situation in northern Gaza is the worst we have seen since this horrific nightmare began.Our polio vaccination campaign should be underway now but we’ve been forced to suspend it due to relentless violence & a persistent lack of access. This places some of the… — António Guterres (@antonioguterres) October 24, 2024

Según Katz, la publicación de Guterres hace referencia a Itiwi.

Fuerzas de Defensa de Israel matan al terrorista Mohammad Abu Itiwi

El jueves, las FDI dijeron que habían atacado y eliminado a Itiwi.

El ejército señaló que el 7 de octubre, Itiwi lideró el ataque al refugio de bombas móvil en la Ruta 232 en la zona de Re'im, en el sur de Israel, donde se refugiaban aquellos que huían de los ataques de Hamas en el Festival de Música Nova.

Hersh Goldberg-Polin, Alon Ohel, Or Levy y Eliya Cohen fueron tomados como rehenes mientras se escondían en él.