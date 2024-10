Operación sorpresa de las FDI: 600 terroristas se rinden en Gaza

La operación militar de las IDF en Jabalya, en el norte de la Franja de Gaza, tomó por sorpresa a los terroristas en la zona, informaron las fuerzas armadas el lunes.

"La sorpresa para Hamas fue completa. Atrapamos a cientos de terroristas dentro del campamento, incluidos operativos de alto rango", dijo las IDF, agregando que el grupo terrorista había utilizado a la población como escudos humanos durante más de una semana y había disparado a las piernas de los residentes que intentaban escapar.

Según las IDF, los terroristas restantes en el norte de la Franja de Gaza se habían reunido en Jabalya, lo que llevó al ejército a rodear el área, evacuar a la población civil, aislar a los terroristas y evitar que escaparan.

En cuestión de horas, en una sola noche, el ejército rodeó el área.

Tres brigadas rodearon el campamento: la 460ª, Givati y la 401ª. La Brigada 460ª, que alcanzó escuelas y refugios, informó que este enfoque les permitió evacuar a cinco mil residentes. Al día siguiente, veinte mil más habían abandonado el área, y las fuerzas afirmaron que la "barrera del miedo de los residentes había sido rota". Tropas de las FDI operan en el hospital Kamal Adwan de Jabalya, en el norte de la Franja de Gaza. 28 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Las FDI declararon que cincuenta mil residentes han abandonado.

Aproximadamente 600 terroristas se rindieron y se entregaron, mientras que cientos de otros fueron eliminados en el campo de refugiados.

El Hospital Kamal Adwan, la última ubicación desde la cual Hamás pudo operar en Jabalya, fue cercado por la Brigada 460. Esto impidió que Hamás se reagrupara antes de que se completara el cerco.

Alrededor de 60 terroristas se rindieron, y 20 fueron eliminados mientras intentaban huir del hospital.

Tropas de Shayetet 13 entraron en el hospital y capturaron a otros 60 terroristas que se escondían en las salas del hospital y estaban utilizando a pacientes como escudos humanos.

Al menos un detenido se hizo pasar por personal del hospital y se descubrió que había participado en la masacre del 7 de octubre.

La decisión de operar en el hospital se tomó como resultado de la inteligencia, que mostraba que el hospital funcionaba como un centro de mando de Hamás, albergando a docenas de terroristas.

Las FDI estimaron que solo quedan unos pocos cientos de terroristas en el centro del campo de refugiados.

Actualmente, las FDI están cerrando el cerco en el centro del campo, pero el ejército dijo que, a pesar de que la lucha en el campo aún no ha sido completamente completada, "la historia de Jabalya ya no es la misma que hace solo unos días".

'Al borde del quiebre'

Según las FDI, las tácticas de Hamas en Jabalya incluyen un aumento en el uso de explosivos y la guerra de guerrillas.

"Estos no son los batallones y compañías que vimos al principio de la lucha hace un año. Están al borde del quiebre. Su capacidad de combate es significativamente menor. En la primera ronda, no vimos a 600 terroristas rindiéndose", dijo las FDI.

Sin embargo, el cerco completo del área es lo que atrapó a los terroristas, impidiéndoles escapar como lo habían hecho en el pasado.

El martes, el ejército dijo que las tropas terrestres de la División 162 habían eliminado a docenas de terroristas en Jabalya y destruido la infraestructura terrorista.