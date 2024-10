Las FDI se afianzan en el sur del Líbano: Sin alto el fuego, no hay salida

Las FDI no se retirarán del sur del Líbano a menos que haya un alto el fuego efectivo y realista en su lugar, según una fuente israelí citada por The Jerusalem Post el martes por la mañana.

"No veo al ejército retirándose hasta que haya un alto el fuego permanente y una solución efectiva" que evite que Hezbolá se reagrupe a lo largo de la frontera de Israel, explicó la fuente.

La fuente habló en medio de informes de que las FDI estaban cerca de completar sus objetivos militares en el sur del Líbano y de que se avanzaba en dirección a un acuerdo de alto el fuego.

El enviado especial de EE. UU., Amos Hochstein, estuvo en Líbano la semana pasada y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, se reunió en Londres el viernes con el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati.

Blinken ha aclarado que en la actualidad un acuerdo en Líbano sería independiente de cualquier posible alto el fuego en Gaza y acuerdo de rehenes.

El Secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, dijo al Parlamento el lunes que el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, le había "asegurado" que "la operación dirigida por los israelíes que está en curso llegaría a su fin pronto, como él lo expresó".

Existe un amplio acuerdo en que la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sería la base de cualquier acuerdo de alto el fuego que pondría fin a la guerra de un año entre las FDI y Hezbolá. Esa resolución, que establece los términos del alto el fuego que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006, ordena que el grupo proxy iraní Hezbolá no puede operar en el sur del Líbano entre la frontera israelí y el río Litani.

Sin embargo, nunca se ha implementado. Hezbolá pudo afianzarse en esa área y lanzar ataques contra Israel desde las aldeas cercanas a pesar de la presencia de los cascos azules conocidos como la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano.

Las FDI ingresaron al sur del Líbano a principios de octubre para empujar a Hezbolá de vuelta al río Litani para que los residentes del norte, que fueron evacuados de sus hogares hace más de un año, pudieran regresar de manera segura.

Lammy le dijo al Parlamento: "Entendemos que es importante que los israelíes que no pueden estar en sus hogares en el norte de Israel puedan regresar.

"Eso solo puede suceder cuando Hezbolá se haya retirado más allá del río Litani y la resolución 1701 se implemente correctamente.

"Queremos ver que eso suceda, y es por eso que seguimos apoyando a las fuerzas armadas libanesas y el trabajo de UNIFIL", dijo.

'Objetivo de empujar a Hezbolá detrás del río Litani'

Una fuente dijo al diario que Estados Unidos quiere ver un acuerdo que mantenga a UNIFIL en esa zona fronteriza y al Ejército libanés detrás del río Litani. Según la fuente, Hezbolá no podría operar en ninguna de las dos áreas, por lo que efectivamente se vería empujado más allá de lo que originalmente dictaba la resolución 1701.

Los objetivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en Líbano han sido mucho más limitados que en Gaza. El objetivo de esa guerra ha sido destruir totalmente a Hamas, mientras que en Líbano, el objetivo ha sido debilitar a Hezbolá y expulsarlo del área del sur del Líbano cerca de la frontera de Israel.

"No hemos dicho que vayamos a destruir a Hezbolá", dijo la fuente, agregando, "Líbano es una nación soberana".

"Nuestro objetivo es empujar a las fuerzas de Radwan de Hezbolá de vuelta detrás del río Litani para que Hezbolá no esté en la frontera", dijo la fuente.