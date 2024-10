Las FDI publican nuevas imágenes previas a la eliminación de Sinwar

Nuevas imágenes y grabaciones publicadas por el IDF el lunes muestran los momentos previos a la eliminación del ex líder de Hamas, Yahya Sinwar, en Tel Sultan en Rafah, en la franja sur de Gaza.

"Un 'sucio' adicional fue eliminado," se escucha a un soldado decir, usando un código para terroristas.

"Un terrorista en el primer piso, envuelto en una manta," describió otro soldado al terrorista, señalando, "él todavía está vivo entre nosotros."

"El terrorista soldado adicional que vimos ahora," se escucha a un soldado explicar, "es el que está muerto. Así que hasta ahora, tres," contó el soldado.

"Uno escapó con un Kalashnikov, todos los demás con granadas," añadió el soldado.

Soldados de las FDI en la Franja de Gaza, 28 de octubre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

En el video publicado por el ejército, se escucha a un soldado gritar, "Hay una granada", tras lo cual se oyen disparos y alguien dice, "Eliminado."

Eliminación de Sinwar

Sinwar fue eliminado por las Fuerzas de Defensa de Israel a principios de este mes durante una operación no planificada en Tel Sultan en Rafah después de que las tropas de la Brigada 828 Bislach identificaran a tres figuras sospechosas entrando y saliendo de una estructura.

Tras el fuego de las tropas, las figuras se separaron, con el individuo, que resultó ser Sinwar, entrando en un edificio por separado.

Un tanque de las FDI golpeó la estructura en la que Sinwar estaba escondido, después de lo cual se envió un dron para evaluar la situación. Un Sinwar enmascarado pudo ser visto en imágenes más tarde publicadas por las FDI atacando al dron con un palo.

El tanque posteriormente disparó nuevamente a la estructura, tras lo cual las tropas esperaron los controles de ADN para confirmar la identidad de Sinwar.

Todas las indicaciones apuntaban al hecho de que no se mataron rehenes en la operación.

Yonah Jeremy Bob, Jacob Laznik y Maya Gur Arieh contribuyeron a este informe.