Conductor de ambulancia de Gaza denuncia a Hamás por uso de hospitales para el terrorismo

Hamas utiliza hospitales con fines terroristas, confirmó un conductor de ambulancia en el Hospital Kamal Adwan en Jabalya, en el norte de la Franja de Gaza, mientras era interrogado por funcionarios de seguridad, según imágenes publicadas por las FDI el lunes.

En el video, el conductor, supuestamente detenido por sospecha de participar en actividades terroristas, confirmó su papel como conductor y paramédico en el Ministerio de Salud de los hospitales Kamal Adwan y Al-Ahli Arab.

Interrogatorio de un conductor de ambulancia que testifica sobre el uso por Hamás del Hospital Kamal Adwan en Jabalya, norte de Gaza. 28 de octubre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

"Los operativos militares de Hamas están presentes; están en los patios, en las puertas de los edificios, en las oficinas del Hospital Kamal Adwan", declaró el conductor. "Operan ambulancias para transportar a sus operativos militares heridos y para transportarlos en sus misiones, y esto en lugar de usar las ambulancias en beneficio de civiles".

"Nosotros, el público en el norte de la Franja de Gaza, estamos hartos de esta situación. Ya hemos tenido suficiente; ellos (Hamas) están estacionados en los hospitales, estacionados en las escuelas", confirmó el conductor.

Esto ocurre mientras las FDI y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) llevaban a cabo operaciones dirigidas en el hospital de Gaza para contrarrestar las actividades terroristas en la zona. Antes de la operación, las FDI facilitaron la evacuación de civiles y se aseguraron de que la atención de emergencia continuara, informó el ejército.

Tropas de las FDI operan en el hospital Kamal Adwan de Jabalya, en el norte de la Franja de Gaza. 28 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El ejército señaló que dentro de los recintos del hospital, terroristas de Hamas, algunos de los cuales habían participado en la masacre del 7 de octubre, se habían infiltrado en el hospital.

Tras las operaciones, las tropas arrestaron a unos 100 terroristas, incluidos algunos que intentaron huir durante la evacuación de civiles de la zona.

Uso de hospitales por parte de Hamas con fines terroristas

Dentro del hospital, las tropas localizaron armas, dinero utilizado con fines terroristas y documentos de inteligencia, informaron las FDI.

El ejército también señaló que a lo largo de la Guerra entre Israel y Hamas, el grupo terrorista había utilizado hospitales para detener rehenes, llevar a cabo actividades terroristas y ocultar armas.