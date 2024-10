EE.UU. instó a Israel a moderar sus ataques contra Irán

Horas después de que los misiles iraníes cayeran sobre Israel el 1 de octubre, la administración del presidente Joe Biden envió un mensaje urgente a Israel: Tomen un respiro.

Washington argumentó que Israel tenía el control y tiempo para decidir cómo responder mejor a un ataque iraní que Estados Unidos evaluó que podría haber matado a miles si Israel, con el apoyo militar de EE. UU., no hubiera podido derrotar el ataque de su enemigo de mucho tiempo.

Un ataque iraní tan masivo tenía el potencial de desencadenar una respuesta aguda y rápida por parte de Israel que, semanas antes de las elecciones presidenciales de EE. UU., podría acercar más al Medio Oriente a una conflagración regional total, temían los funcionarios.

Este relato de funcionarios actuales y anteriores de EE. UU. explica cómo Estados Unidos buscó influir en Israel durante más de tres semanas antes de que su ejército finalmente retaliara el sábado con ataques aéreos mucho más enfocados en objetivos militares de los que Washington temía inicialmente.

Destruyeron las defensas aéreas clave de Irán y las instalaciones de producción de misiles, debilitando el ejército de Irán. Pero, lo más importante es que evitaron los sitios nucleares sensibles de Irán y la infraestructura energética, cumpliendo con las dos principales demandas de Biden.

"La presión de EE. UU. fue críticamente importante", dijo Jonathan Panikoff, ex subdirector de la Oficina Nacional de Inteligencia de EE. UU. para Medio Oriente.

"La toma de decisiones de Israel habría sido muy diferente si la administración de Biden no hubiera tomado medidas para presionar a Israel para que no golpeara los sitios nucleares o energéticos".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha negado que Israel evitara atacar las instalaciones de gas y petróleo iraníes debido a la presión de EE. UU.

"Israel eligió de antemano los objetivos de ataque de acuerdo a sus intereses nacionales y no de acuerdo a dictados estadounidenses", dijo.

La primera acción de la administración de Biden fue reconocer que Irán tendría que pagar por el ataque del 1 de octubre, según funcionarios.

"En las horas posteriores a ese ataque, prometimos consecuencias serias para Irán", según un alto funcionario de la administración de Biden.

El Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, mantuvo alrededor de una docena de llamadas con su homólogo israelí, Yoav Gallant, desde el 1 de octubre. Austin, un general retirado de cuatro estrellas del Ejército, y Gallant discutirían la posible respuesta.

"Nosotros sabíamos que se estaban preparando para hacer algo, y él estaba presionando para que fuera proporcional", dijo un funcionario estadounidense sobre las conversaciones de Austin con Gallant.

El Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, al igual que otros altos funcionarios de la administración, trabajó en las llamadas telefónicas, hablando con aliados europeos y árabes en los días posteriores al ataque de Irán del 1 de octubre, explicando que Israel tendría que responder pero asegurándoles que Washington estaba trabajando para calibrarlo.

Pero, ¿cuál sería una respuesta proporcional que pudiera disuadir otro ataque iraní?

Aunque el ataque del 1 de octubre de Irán solo mató a una persona, un palestino que murió por escombros que caían, muchos de los misiles de Irán no fueron interceptados por las defensas aéreas israelíes o estadounidenses.

Jeffrey Lewis, un experto en no proliferación del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, dijo que el análisis de imágenes de satélite mostraba al menos 30 impactos solo en la Base Aérea de Nevatim de Israel.

Eso podría sugerir que Israel estaba tratando de conservar sus defensas aéreas menguantes o simplemente pensaba que sería menos costoso reparar las instalaciones fortificadas que repeler cada proyectil disparado por Irán, dijo Lewis.

"Israel pudo haber decidido que los suministros estaban bajos o que los interceptores eran demasiado caros de usar en misiles balísticos", dijo Lewis.

Defensas aéreas

Cuando la administración comenzó a hablar con los israelíes, entre sus posibles objetivos estaban los sitios nucleares y petroleros de Irán, dijo un funcionario estadounidense, aunque subrayó que Israel no había decidido definitivamente seguir adelante con estos objetivos.

Pero los funcionarios estadounidenses trabajaron para presentar una opción alternativa que incluía un conjunto de medidas diferentes: Washington trabajó para imponer sanciones petroleras dirigidas a la llamada "Flota Fantasma" de Irán para ofrecer una medida alternativa a los israelíes que querían dañar los ingresos petroleros de Irán con un ataque cinético.

El funcionario de alto rango de la administración Biden dijo que Estados Unidos trabajó para reforzar las defensas aéreas de Israel antes de su ataque del sábado a Irán. Eso incluye un despliegue raro de Estados Unidos del sistema de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, o THAAD, en Israel junto con unos 100 soldados estadounidenses para operarlo.

Antes de desplegar el sistema, Estados Unidos quería conocer los planes de ataque de Israel.

Biden mantuvo una llamada con Netanyahu el 9 de octubre, lo que permitió a Estados Unidos entender cómo sería la respuesta israelí, permitiendo que el despliegue de THAAD avanzara, según dijeron funcionarios.

Mientras Irán advertía que los partidarios de Israel podrían ser blanco en respuesta a cualquier ataque israelí, los estados del Golfo enfatizaron su neutralidad.

Arabia Saudita ha estado preocupada por un posible ataque iraní a sus instalaciones petroleras desde que un ataque en 2019 a su refinería clave en Abqaiq cerró brevemente más del 5% del suministro global de petróleo. Irán negó su participación.

Para abordar el deseo de Israel de castigar el sector petrolero de Irán, la administración de Biden impuso sanciones. Esto incluyó una expansión de las sanciones de EE. UU. contra los sectores petrolero y petroquímico de Irán el 11 de octubre.

Alentar a los aliados europeos a imponer penalizaciones a Iran Air, al mismo tiempo que se desplegaba el sistema THAAD como medida disuasoria y se mostraba al mundo que Estados Unidos respaldaba a Israel, fueron otros elementos clave de este "paquete" de medidas alternativas.

Y esta opción, argumentó la administración, seguiría siendo un poderoso disuasivo y efectivo para imponer costos a Irán sin arrastrar a la región hacia una guerra más amplia que Washington cree que Israel no desea, dijeron los funcionarios.

Veto nuclear

En lo que muchos expertos vieron como un mensaje a Irán, el ejército de EE.UU. también llevó a cabo un ataque contra los hutíes alineados con Irán en Yemen con bombarderos furtivos B-2 de largo alcance.

Austin dijo en ese momento que el ataque fue una demostración única de la capacidad del Pentágono para golpear instalaciones de difícil acceso, "sin importar cuán profundamente estén enterradas bajo tierra, endurecidas o fortificadas".

Mientras la especulación giraba en torno a si Israel podría atacar los sitios nucleares de Irán, el mensaje de Washington a Israel fue que podía contar con su ayuda si Teherán alguna vez decidía construir un arma nuclear, algo que la comunidad de inteligencia de EE.UU. no cree que haya hecho todavía.

Ahora no era el momento.

"La implicación era que si a largo plazo quieren la ayuda de EE.UU. para destruir tales objetivos, si se toma la decisión de hacerlo, tendrían que ser más medidos esta vez", dijo Panikoff.

Para Blinken, un contraataque israelí calibrado contra Irán podría abrir la oportunidad para alcanzar objetivos diplomáticos desde hace mucho tiempo elusivos en una región que ya está convulsionada por una guerra de un año en Gaza entre Israel y Hamás respaldado por Irán, y una guerra en escalada entre Israel y Hezbolá en Líbano, otro aliado iraní.

Durante un viaje a Medio Oriente la semana pasada, Blinken dijo a los ministros de exteriores árabes que las discusiones de Estados Unidos con Israel habían llegado a un punto en el que Israel solo atacaría objetivos militares. A su vez, Irán no debería hacer nada más, dijo Blinken, en un mensaje que esperaba que llegara a Teherán.

El domingo, cuando el polvo se asentó tras el ataque, ninguna de las partes señaló una escalada adicional. Netanyahu dijo que sus ataques aéreos "golpearon fuerte" las defensas y la producción de misiles de Irán. El Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que el daño del ataque del sábado no debería ser exagerado.

Si bien es imposible predecir si Israel e Irán desescalarán, funcionarios estadounidenses dicen que la administración de Biden trabajó arduamente para crear una oportunidad para romper el ciclo sin precedentes de ataques directos y contraataques que comenzó en abril.

"Si Irán decide responder una vez más, estaremos preparados y habrá consecuencias para Irán una vez más. Sin embargo, no queremos que eso suceda", dijo un alto funcionario de la administración de Biden.

La estrategia de Biden de intentar contener a Israel tiene sus críticos, incluidos los republicanos de oposición en los Estados Unidos como Mike Turner, un congresista republicano que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara.

"Han limitado la capacidad de Israel para impactar realmente a Irán y su capacidad para seguir amenazando a Israel", dijo Turner a Fox News.

Aaron David Miller, investigador principal en el Carnegie Endowment for International Peace, dijo que el resultado de los intercambios de ataques es, paradójicamente, una expansión de la tolerancia al riesgo potencial en Israel que podría aumentar aún más si el candidato republicano y ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

"Si Trump gana estas elecciones, creo que los israelíes quizás busquen oportunidades en los meses venideros, ahora que han demostrado que pueden salirse con la suya desmantelando los sistemas de defensa aérea de Irán y causando un buen daño", dijo Miller.