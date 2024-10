Residentes de la frontera de Gaza: 52% insatisfechos con el gobierno y 70% dudan en regresar

Un informe del Foro de Regreso, una organización de once de las comunidades del sur más afectadas en el ataque del 7 de octubre, encontró que los residentes todavía están gravemente afectados por las consecuencias del ataque.

Un 29% informó que alguien de su familia inmediata resultó herido, tomado como rehén o asesinado el 7 de octubre. Los encuestados dijeron que el 90% de los encuestados resultaron perjudicados en salud, y el 97% resultaron perjudicados en resistencia mental.

El treinta por ciento de los residentes perdieron su fuente de ingresos, el 75% informó que su situación financiera se vio perjudicada, y el 77% de los encuestados dijo que son ayudados por el estado para encontrar y financiar viviendas.

Aunque el 80% dijo que están interesados en vivir nuevamente en la región fronteriza de Gaza, más del 70% dijo que no estaban seguros de esto y debatieron si regresar era lo correcto.

Los residentes no estaban satisfechos con la forma en que el gobierno de Israel manejó la situación y cuidó de ellos, con un 52% expresando que no estaban satisfechos. Sin embargo, la confianza en el liderazgo local era alta, con un 95% expresando que confían en el liderazgo de sus pueblos.

Un soldado israelí cuelga una bandera israelí en el kibutz Nir Am, cerca de la frontera israelí con la Franja de Gaza, 12 de agosto de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

El ochenta y seis por ciento de los residentes dijeron que la comunidad es un ancla para ellos, pero el 83% informó que su situación social ha empeorado desde el 7 de octubre.

Necesidades urgentes en las comunidades fronterizas de Gaza

El informe resaltó una serie de necesidades urgentes, incluyendo apoyo inmediato y continuo en salud mental para los residentes y sus familias; ayuda económica para cubrir necesidades básicas y para la rehabilitación financiera; planes para aumentar la seguridad y el sentido de seguridad; viviendas temporales; y colocación laboral y apoyo al empleo.

"Esperamos del gobierno y el Knesset que avancen de inmediato con soluciones para las casas destruidas, presenten la ley de [reavivamiento] para la aprobación del Knesset y promuevan un plan de compensación adecuada para aquellos afectados por los ataques del 7 de octubre", dijo el presidente del foro, Ziv Mazliach.

"Exigimos certeza en los presupuestos para reconstruir y planificar para el futuro", dijo el foro en el informe, que también llamó a soluciones y a la formación de un comité ministerial para coordinar los esfuerzos en la región fronteriza de Gaza.

"Énfasis nuevamente - no habrá revivir sin el regreso de nuestros hermanos y hermanas mantenidos como rehenes."

"Mientras marcamos el primer año desde el 7 de octubre, es importante para nosotros enfrentar la compleja realidad, a los rehenes que no están con nosotros, a las comunidades destrozadas directamente a los ojos", dijo Vered Libstein, residente de Kfar Aza, cuyo esposo, hijo, madre y sobrino murieron en el ataque.

"Junto con esto debemos crear un horizonte y esperanza para otra, mejor realidad de revivir el área fronteriza de Gaza", añadió.

El foro dijo que la encuesta se realizó entre 540 residentes de las ciudades del foro, lo que representa una muestra representativa de las 6,000 personas que viven en estas ciudades.