EE.UU. promete defender a Israel ante amenaza de ataque de Irán

Estados Unidos se comprometió a defender a Israel contra cualquier ataque adicional de Irán a Israel, ya que la República Islámica amenazó con responder al ataque de las FDI del sábado por la mañana que destruyó instalaciones de producción de misiles y otros objetivos militares, incluidos misiles antibalísticos.

El ataque del sábado por la mañana fue en respuesta al ataque balístico de Irán contra Israel a principios de octubre.

"Estuvimos comunicándonos con ellos [Israel] durante casi cuatro semanas sobre la naturaleza de su respuesta y asegurándonos de que su respuesta fuera proporcional y no llevara a una escalada adicional", dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, a los reporteros en Washington el lunes.

La respuesta de Israel fue proporcional, dijo, agregando que "Irán no debería responder de ninguna manera, y si Irán responde de alguna manera, continuaremos defendiendo a Israel", afirmó Miller.

Fuerzas de la IAF preparándose para el ataque de represalia de Israel contra Irán, 25-Oct-2024 (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, subrayó el punto en el debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque celebrado el lunes en Nueva York.

Estados Unidos insta a poner fin a la escalada entre Israel e Irán

"Estados Unidos no quiere ver más escalada. Creemos que esto debería ser el fin del intercambio directo de disparos entre Israel e Irán", dijo Thomas-Greenfield al consejo.

También advirtió a Irán contra atacar a Estados Unidos. "No dudaremos en actuar en defensa propia. Que no haya confusión", declaró.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, emitió su propia advertencia contra Israel.

Hablando en una conferencia de prensa televisada semanal, Baghaei dijo: "(Irán) utilizará todas las herramientas disponibles para dar una respuesta definitiva y efectiva a...

El Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, discutió en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, la importancia de evitar cualquier cosa que pudiera destabilizar la seguridad de la región tras los ataques de Israel a Irán el sábado, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita el lunes.