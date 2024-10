Netanyahu habría aceptado el acuerdo de rehenes egipcio de inmediato

La Oficina del Primer Ministro negó la existencia del trato de rehenes propuesto el domingo por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en una publicación en Twitter/X el lunes.

El trato egipcio supuestamente permitiría la liberación de cuatro rehenes a cambio de un alto el fuego de 48 horas.

En una conferencia de prensa celebrada en El Cairo el domingo, Sisi propuso un alto el fuego inicial de dos días en Gaza para intercambiar a cuatro rehenes israelíes de Hamas por algunos prisioneros palestinos.

Además, Sisi dijo que las conversaciones deberían reanudarse dentro de los 10 días posteriores al alto el fuego temporal para continuar los esfuerzos hacia uno permanente.

"Israel no ha recibido una propuesta para la liberación de 4 rehenes a cambio de un alto el fuego de 48 horas en Gaza", escribió la Oficina del Primer Ministro el lunes.

"Si se hubiera planteado tal propuesta, el primer ministro la habría aceptado de inmediato."

Prime Minister's Office:Prime Minister Netanyahu told the Likud Knesset faction today that Israel has not received a proposal for the release of 4 hostages in return for a 48-hour ceasefire in Gaza. If such a proposal had been raised, the PM would have accepted it immediately.