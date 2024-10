La Knesset impulsa ley para expulsar a familias de terroristas

El Comité de la Casa de la Kneset aprobó el martes un proyecto de ley para expulsar de Israel a familiares de terroristas si "sabían de antemano sobre [el plan del terrorista] para cometer un acto de terrorismo, expresaron apoyo o se identificaron con el acto de terrorismo, o publicaron elogios, simpatía o alentaron un acto de terrorismo". Si es aprobado por el Knesset la próxima semana, podría convertirse en ley.

El proyecto de ley otorgaría autoridad al ministro del Interior, después de realizar un proceso judicial, para expulsar al miembro de la familia "al territorio de la Franja de Gaza u otro destino de expulsión, dependiendo de las circunstancias".

La expulsión sería de siete a 15 años para un ciudadano israelí y de 10 a 20 años para un no ciudadano.

Según el proyecto de ley, la Policía de Israel tiene "todas las autoridades que se le otorgan por ley, incluida la autoridad para ingresar a cualquier lugar, sacar a cualquier persona de él y usar la fuerza razonable para hacerlo".

El proyecto de ley es una amalgama de cuatro proyectos de ley separados propuestos por MKs del Likud, Yisrael Beytenu y Otzma Yehudit. Sus partidarios dicen que disuadiría a posibles terroristas de actuar por miedo a las represalias contra sus familias.

Secuelas de un atentado terrorista con embestida en la zona de Glilot que causó decenas de heridos. 27 de octubre de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI)

El Shin Bet y las FDI tienen reservas

Sin embargo, asesores legales en el gobierno y la Knesset han dicho que habría serias dificultades constitucionales debido a la afirmación de que la expulsión es una forma de castigo colectivo.

Después de pasar su lectura preliminar en febrero, el proyecto de ley fue modificado significativamente para resolver los problemas legales. Después de que la versión modificada pasó su primera lectura, el presidente del Comité de la Casa de la Knesset, Ofir Katz (Likud), el 8 de octubre dijo que la redacción volvería a su versión original debido a "desacuerdos" con los funcionarios del Ministerio de Justicia sobre la versión final.

Antes de la votación del martes, el Comité de la Casa celebró una sesión clasificada en la que los funcionarios de seguridad presentaron sus posiciones sobre el proyecto de ley. Según varios informes, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y la IDF expresaron reservas sobre el proyecto de ley, diciendo que podría incitar a la agitación y a la incitación y llevar a más ataques terroristas. Estos informes no pudieron ser corroborados.

El debate antes de la votación fue acalorado, ya que los MKs que apoyaban el proyecto de ley acusaron al MK Ofer Cassif (Hadash-Ta'al), quien se oponía al proyecto de ley, de ser un "partidario del terrorismo". En un momento, los ujieres de la Knesset tuvieron que interponerse físicamente entre Cassif y el MK Almog Cohen (Otzma Yehudit).

En otro intercambio, un representante del Ministerio de Justicia dijo que el ministerio no podía presentar su opinión hasta que el proyecto de ley fuera discutido por el gabinete de seguridad. En respuesta, Katz dijo que los funcionarios legales estaban "atando nuestras manos en la lucha contra el terrorismo".

Según Cohen, el proyecto de ley podría pasar a ser ley para el próximo lunes 4 de noviembre.