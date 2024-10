Gallant: El arsenal de misiles de Hezbolá se redució al 20%

El Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo a los oficiales del Comando Norte de las FDI el martes que la guerra de Israel contra el arsenal de cohetes de Hezbolá lo ha reducido al 20% de sus números previos a la guerra.

Él dijo: "Los logros de las FDI en Líbano son extremadamente impresionantes. Hemos eliminado la cadena de mando y control de Hezbolá, y estimo que la capacidad de misiles y cohetes que les queda es del 20%."

Fuentes de defensa le dijeron al Jerusalem Post que el comentario del 20% se refería a la cantidad de alrededor de 50,000 cohetes que tenía Hezbolá antes del 23 de octubre de 2023, lo que significa que este número ahora se ha reducido a alrededor de 10,000.

Todo esto se enmarca en el hecho de que Hezbolá tenía un estimado arsenal combinado de cohetes y morteros (de mucho menor alcance que los cohetes) anterior a la guerra de 150,000 unidades.

En cuanto a las otras armas, como los morteros, fuentes le dijeron al Post que la inteligencia de las FDI puede no ser tan exacta, y es posible que todavía haya más de ellos, aunque también es probable que hayan disminuido hasta mucho menos del 50%.

Fuerzas de seguridad y rescate israelíes en el lugar donde un misil de Hezbolá causó daños en Ma'alot-Tarshiha, norte de Israel, 29 de octubre de 2024. (credit: David Cohen/Flash90)

¿Cuánto durarán las operaciones?

Además, debido a que los morteros son armas de alcance aún más corto, no serán tan útiles contra el Frente Interno de las FDI mientras que hasta cinco divisiones de Israel permanezcan en el sur de Líbano.

También el martes, Gallant enfatizó el progreso de las operaciones terrestres en el sur de Líbano destinadas a desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá y el objetivo de devolver a los residentes del norte de Israel a sus hogares.

Existen desacuerdos dentro de los establecimientos de defensa y políticos sobre cuánto tiempo más continuar con la invasión terrestre que comenzó el 30 de septiembre.

El General de División de las FDI, Uri Gordon, inicialmente quería terminarla a mediados o finales de octubre, basándose en la idea de que estratégicamente poco más se podría lograr, dado que el gobierno había limitado la invasión al sur de Líbano de todos modos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Sin embargo, el gobierno, muchos alcaldes de residentes del norte y algunos otros funcionarios de defensa han querido continuar.

El primer ministro Benjamin Netanyahu no ha mostrado ningún deseo de finalizar la invasión antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre.

Gallant mismo no ha tomado una posición pública sobre el momento y el Post ha descubierto que parece estar intentando navegar entre los campos opuestos y maximizar la utilidad de la presión que las FDI ejercen sobre Hezbolá para lograr una mejor resolución diplomática del conflicto en la frontera norte.

Halevi advierte contra un ataque a Israel

Las fuentes también dijeron que la duración de la invasión del sur del Líbano y las acciones de las FDI allí, en general, podrían afectar la disuasión con respecto a Irán.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, amenazó explícitamente a la República Islámica el martes diciendo que podría ser necesario que Israel ataque a Irán nuevamente y en una escala mucho más amplia si Teherán se atreve a atacar al estado judío por tercera vez.

Hasta la fecha, Irán atacó Israel masivamente el 13-14 de abril y el 1 de octubre, con Jerusalén respondiendo con un contraataque muy limitado el 19 de abril y un contraataque mucho más agresivo el 26 de octubre el pasado fin de semana.

Cohete de Hezbolá mata a un árabe israelí, hiere a tres niños

Mientras tanto, MDA confirmó el martes que un hombre fue asesinado por un cohete de Hezbolá en Ma'alot-Tarshiha en la región de Galilea.

El árabe israelí de 24 años, Mohammad Naim, fue asesinado por un impacto directo en su casa en la ciudad del norte.

Un total de 13 personas resultaron heridas en el fuego de cohetes y se encuentran en condición leve, incluidos tres niños, según el Centro Médico de Galilea en Nahariya, incluidos aquellos que sufren ansiedad.

"Fue una escena difícil. Había mucha destrucción cuando llegamos e empezamos a buscar en la escena. Había un hombre inconsciente sin pulso," dijo el paramédico de la MDA, Gilad Ben Hamo. "Le proporcionamos tratamiento médico, pero su lesión era demasiado crítica y tuvimos que declararlo fallecido."

Los equipos de la MDA están proporcionando tratamiento en el lugar a varios pacientes con ansiedad," continuó. También dijo que un niño de 13 años sufrió heridas por metralla en sus extremidades inferiores.

Alrededor del momento de la muerte del hombre, las FDI informaron que entre las 10:37 y las 10:39 de la mañana, alrededor de 50 cohetes desde Líbano fueron disparados hacia territorio israelí, siendo el barrido donde uno de los cohetes mató a Naim.

FDI, UNIFIL, dicen que Hezbolá es responsable de las muertes en UNIFIL

Además, alrededor del mismo tiempo, Hezbolá anunció a Naim Qassem como el nuevo jefe de la organización terrorista.

Por separado, ocho soldados austriacos pertenecientes a la fuerza de paz de la ONU en Líbano (UNIFIL) sufrieron lesiones leves y superficiales en un ataque de cohetes en el Campamento Naqoura cerca de la frontera israelí, informó el Ministerio de Defensa de Austria el martes.

"Condenamos este ataque en los términos más enérgicos posibles y exigimos que se investigue de inmediato", dijo el ministerio en un comunicado, añadiendo que no estaba claro de dónde provenía el ataque y que ninguno de los soldados necesitaba atención médica urgente.

Más tarde el martes, una fuente de las FDI le dijo al Jerusalem Post que Hezbolá era responsable de disparar cohetes a los soldados de la UNIFIL.

Algunas horas después del informe del Post, las FDI emitieron una declaración pública señalando a Hezbolá y la UNIFIL misma sugirió que Hezbolá era el culpable más probable.

Sin embargo, a diferencia de esas pocas instancias cuando las FDI han golpeado accidentalmente unidades de la UNIFIL y países de todo el mundo se han apresurado a condenar a Israel, hubo poco críticas públicas a Hezbolá por parte de gobiernos extranjeros.

Las FDI les dijeron al Post que está acusando a la UNIFIL de tener un doble estándar, ya que ha habido varios incidentes en el pasado en los que Hezbolá mató a soldados de la UNIFIL en Líbano.

Un ex soldado de la Organización de Supervisión de Treguas de la ONU testificó que la UNIFIL estaba "totalmente subordinada a Hezbolá" cuando trabajaba en Líbano hace 10 años en una entrevista con el sitio de noticias danés B.T. en octubre.

En una instancia anterior, en junio de 2023, un tribunal militar libanés acusó formalmente a cinco terroristas de Hezbolá de matar a un casco azul irlandés de la ONU en 2022.

También ha habido muchas instancias a lo largo de los años en las que UNIFIL ha minimizado el hecho de que sus fuerzas hayan sido asesinadas o acosadas por las fuerzas de Hezbolá por miedo a represalias si hacían públicos los incidentes.