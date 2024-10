Yair Netanyahu es desafiado a una pelea de boxeo por Jackson Hinkle

El activista político comunista Jackson Hinkle publicó en X/Twitter que había desafiado a Yair Netanyahu a una pelea de boxeo el martes.

En la publicación, Hinkle mostró una captura de pantalla de un documento que detallaba los términos de la pelea, la cual afirmaba que estaría sancionada por la Asociación Internacional de Boxeo.

El documento, que Hinkle ya había firmado, establecía que las únicas condiciones eran que Netanyahu no podía matar a ningún médico ni periodista, sobornar o amenazar a los jueces, y que su padre, el primer ministro Benjamin Netanyahu, estaba prohibido de ordenar un ataque aéreo o interferir de alguna otra manera con la pelea.

Hinkle escribió que si Netanyahu ganaba, se 'deportaría permanentemente a Gaza'. Sin embargo, si Hinkle ganaba, Netanyahu tendría que 'servir en las FDI en la primera línea de los conflictos actuales de Israel en Gaza o Líbano, o en la primera línea de posibles conflictos futuros contra Irán o Siria'.

"Yo sé que no soy una mujer inocente o una niña, así que probablemente no querrás pelear conmigo", escribió Hinkle a Netanyahu después de lanzar el desafío.

BREAKING: I have texted my official challenge to YAIR NETANYAHU for a sanctioned boxing match. pic.twitter.com/i91wehQRTQ