El sistema de defensa láser más poderoso del mundo - Iron Beam

La amenaza de misiles y drones que Israel ha enfrentado en el último año en muchos frentes, está siendo manejada por una serie de sistemas de defensa diferentes que "comunican" entre sí. Se basa en el sistema de defensa de múltiples capas que se ha desarrollado en los últimos años con la inversión de miles de millones de dólares. Un arma poderosa que se añadirá al sistema de defensa de Israel es la intercepción utilizando un rayo láser.

El proyecto Iron Beam recibió un impulso significativo con la firma de un acuerdo de 2 mil millones de NIS por parte del Director General del Ministerio de Defensa General (res.) Eyal Zamir para expandir la producción en serie del sistema de intercepción láser.

Como parte del acuerdo, Elbit Systems Ltd. (Nasdaq: ESLT; TASE: ESLT) recibió un contrato de $200 millones del Ministerio de Defensa para el suministro del láser, mientras que Rafael Advanced Defense Systems es responsable del lanzador.

El jefe de la Policía de Fronteras de Israel, Yaakov Shabtai, presenta a los medios de comunicación un sistema láser cuyo objetivo es interceptar globos incendiarios lanzados por palestinos a través de la frontera desde la Franja de Gaza, durante una presentación en el sur de Israel (credit: REUTERS/AMIR COHEN)

¿Cuál es el sistema y cuáles son sus ventajas y desventajas, y constituye el futuro de las defensas aéreas de Israel?

¿Qué es el sistema y cuándo estará operativo?

Iron Beam es una potente solución láser, desarrollada para una mayor protección contra una variedad de amenazas. Es un sistema láser terrestre potente para la defensa contra amenazas aéreas como cohetes, morteros, drones y misiles de crucero. El proyecto está siendo liderado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa del Ministerio de Defensa (Mafat) en colaboración con Rafael y Elbit.

El sistema representa un avance tecnológico a nivel global, que ya ha demostrado capacidades de intercepción en una serie de pruebas. A pesar de la significativa amenaza de cohetes y drones para Israel en general y en la actualidad en particular, el sistema aún necesitará tiempo para estar operativo. Rafael ha indicado en los últimos meses que se espera que el sistema esté operativo en la segunda mitad de 2025; Zamir mencionó el martes que se espera que esté operativo en un año a partir de hoy.

¿Reemplazará Iron Beam a Iron Dome?

No. Serán sistemas complementarios. Iron Dome es un sistema de intercepción para amenazas de cohetes de hasta 40 kilómetros de alcance. Iron Beam está diseñado como un sistema complementario para un alcance de hasta 10 kilómetros a través de un potente rayo láser de 100 kilovatios. Las principales ventajas que proporcionará Iron Beam en su papel en el sistema de defensa aérea de Israel son ahorros importantes en costos.

¿Cuál será el costo de cada intercepción?

Cada intercepción por parte de Iron Dome cuesta a Israel alrededor de $30,000, y algunas de ellas pueden ser reemplazadas por Iron Beam. Aunque el Ministerio de Defensa no ha revelado el costo de intercepciones por Iron Beam, es posible entender cuánto podría costar a partir de los sistemas operados por otros países. El costo de una intercepción por parte del Block I de Corea del Sur, que tiene un alcance de tres kilómetros y un rayo láser de 20 kilovatios, cuesta solo $1.5 por cada intercepción. El costo de cada intercepción por el DragonFire del Reino Unido se estima en $13, y el rayo del sistema tiene una potencia de 50 kilovatios.

¿Entonces, qué sabemos sobre el costo?

Iron Beam es único en su potencia, 100 kilovatios, lo que refleja la fuerza del rayo y, en consecuencia, un precio más alto. Cuanto más poderoso sea el rayo, más amenazas podrá enfrentar.

¿Es el acuerdo rentable para Elbit y Rafael?

Elbit es un jugador prominente en el mercado láser israelí y global, y se espera que se beneficie de un producto que expandirá su cartera de servicios. Aún más cuando se trata de un mercado en Israel donde el sistema se prueba regularmente en guerras, un "privilegio" único que beneficia a las empresas de defensa israelíes. Desde el punto de vista de Rafael, si el sistema Iron Beam funciona, se necesitarán menos interceptores Iron Dome. Por otro lado, cada lanzador Iron Beam cuesta mucho más que el costo del interceptor en sí mismo y, por lo tanto, a largo plazo se espera que Rafael se beneficie de un mayor crecimiento de ingresos adicional. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

¿Cuáles son los países líderes en sistemas de interceptación láser?

Corea del Sur anunció en julio que estaba comenzando la producción en serie de su sistema de defensa láser Block I. Aunque se puso en producción antes que Iron Beam, Block I tiene un alcance más corto (3 kilómetros) y una potencia mucho más débil (20 kilovatios).

A diferencia de los coreanos, el Reino Unido se está quedando atrás de Israel con su sistema DragonFire, que completó un exitoso ensayo a principios de año en Escocia. El Reino Unido ha invertido 100 millones de libras (130 millones de dólares) en el proyecto, mientras que los coreanos invirtieron 132 millones de dólares en su proyecto.

Hace tres semanas, el sitio web TWZ informó que el sistema de defensa láser chino Shen Nung fue desplegado durante una aparición pública en Teherán por el Líder Supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Según el informe, el sistema está diseñado para deslumbrar drones e incluso interceptarlos en ciertas circunstancias. El radar de Shen Nung puede identificar amenazas hasta un rango de cinco kilómetros, mientras que el rayo láser tiene una potencia de 10-20 kilovatios. Puede deslumbrar drones a una distancia de tres kilómetros e interceptarlos a una distancia de 1,5 kilómetros. El láser puede funcionar durante 200 segundos y luego requiere cinco minutos para recargarse.

¿Cuáles son las desventajas de usar el rayo láser?

La intercepción láser tiene varias desventajas, la primera de las cuales es que el clima nublado, la bruma y la niebla restringen su actividad. "Otra desventaja de un láser es que la atmósfera absorbe alrededor del 30-40% de él, por lo que desde un rango de 5-8 km, su efectividad disminuye", explica el Dr. Yehoshua Kalisky, investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) y experto en tecnologías láser, electro-ópticas y de sensores. "Otra deficiencia es que funciona sobre la base de calentar el objetivo, lo que requiere permanecer en el objetivo durante 3-7 segundos. El láser funciona a través de un rayo que atraviesa el objetivo. Entonces, si hay un bombardeo, solo se puede lidiar con una amenaza a menos que los rayos puedan dividirse, y no se sabe si este es el caso. Además, el láser no es un solo rayo; se emite desde varias unidades y se combinan en un solo rayo. Durante la unificación, se pierde el brillo porque cada unidad emite en diferentes colores y tiempos, y deben fusionarse en un punto".

¿Representa el sistema el futuro de la defensa aérea?

El futuro de la defensa aérea parece estar en el campo de las microondas, junto con los láseres. Estos sistemas de defensa han sido desarrollados en la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, así como en el sector privado. Estos medios de ataque electromagnéticos no cinéticos neutralizan los componentes electrónicos críticos para los medios de ataque del enemigo utilizando microondas.

"El microondas militar aún se encuentra en etapa de desarrollo, pero su gran ventaja es que el microbeam (a diferencia del láser) está enfocado y puede atacar más objetivos", explica el Dr. Kalisky. "Por otro lado, es más efectivo para componentes electrónicos y ópticos y menos para un misil balístico".