Hezbolá se retira más allá del río Litani

A pesar de las declaraciones de Hezbolá durante toda la guerra, la organización terrorista ha acordado abandonar sus demandas y está lista para retirarse más allá del río Litani, informó el sitio web MTV Líbano el miércoles por la noche, que está asociado con los oponentes de Hezbolá.

El informe indicaba que Hezbolá acordó establecer una zona desmilitarizada, con todas sus armas que se trasladarán más allá del río. También se afirmó que Hezbolá ya no insiste en estar directamente conectado a los eventos en Gaza.

MTV Líbano señaló que se está discutiendo un proyecto de alto el fuego de tres días en Líbano y se espera que los funcionarios estadounidenses lo presenten a Israel en los próximos días. También se mencionó que Amos Hochstein, enviado de Biden a la región, le dijo al primer ministro libanés Najib Mikati que percibió un cambio en la posición de Netanyahu, lo que le dio esperanzas con respecto a los contactos.

En cuanto a este cambio, Hochstein dijo que viajaría a Israel mañana. Miembros de Hezbolá desfilan con banderas durante la ceremonia. (credit: Wikimedia Commons)

Sin embargo, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, fue citado en los medios árabes diciendo: "Es impensable cambiar el texto de la Resolución 1701 de la ONU ni siquiera por una palabra. Ahora la pelota está en la cancha de Netanyahu. He completado todos los puntos relacionados con el alto el fuego, el despliegue del ejército y la implementación de la Resolución 1701. Estamos esperando las comprensiones de Hochstein con Netanyahu."

Además, el Primer Ministro del Líbano se refirió a la guerra que comenzó hace más de un año con la organización terrorista de Hezbolá disparando, diciendo: "Esperamos que en cuestión de horas o días se alcance un acuerdo de alto el fuego."

Fuentes israelíes de alto rango dijeron a Maariv el miércoles que la administración estadounidense está muy activa en ambas direcciones: en los esfuerzos para avanzar en las negociaciones de un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza, y también en el intento de lograr un acuerdo de alto el fuego en el norte.

Según las fuentes, esto se debe al deseo de lograr un progreso significativo antes de las elecciones de EE. UU. el 5 de noviembre. Fuentes estadounidenses dijeron a Maariv que el lado israelí ha mostrado disposición e interés en avanzar con un acuerdo en el norte. Aun así, es dudoso que el trabajo se complete antes de las elecciones.

El acuerdo propuesto

Según informes, se espera que el enviado de la Casa Blanca, Amos Hochstein, llegue a Israel y Líbano en los próximos días, con la esperanza de alcanzar acuerdos finales antes de las elecciones en Estados Unidos. Según el acuerdo reportado, los residentes del norte regresarían a sus hogares, mientras que la mayoría de las fuerzas de las FDI se retirarían del Líbano.

Por otro lado, fuentes gubernamentales expresan escepticismo. Según estas fuentes, "Israel no retrocederá en ninguna de las demandas que estableció como condiciones para llegar a un acuerdo. En este momento, no identificamos disposición por parte de Hezbolá para aceptar el esquema y las condiciones que presentamos, con todo el respeto a la inversión y esfuerzo de la administración estadounidense".

Como se mencionó, Israel estima que el acuerdo para el norte no se alcanzará antes de las elecciones en Estados Unidos, y después de las elecciones, se espera que la administración ejerza una presión masiva sobre Israel, incluyendo medidas en la ONU y en el suministro de armas.

Avichai Stern, alcalde de Kiryat Shmona, emitió una declaración firme a los residentes de la ciudad expresando su oposición al regreso inmediato.

"No nos comprarán con dinero que se agotará rápidamente", dijo Stern, "No regreses hasta que te digamos que regreses y no un minuto antes".

Moshe Davidovich, jefe del Consejo Regional de Mateh Asher y presidente del foro de la Línea de Confrontación, también respondió a las conversaciones diplomáticas, diciendo: "No interfiero en las consideraciones militares de las FDI, pero a nivel político, ¡la amenaza real para nuestros residentes no ha sido eliminada! Hay disparos directos de misiles antitanque en las comunidades fronterizas, y aún está sucediendo".

Tras la aprobación el lunes de las leyes de prohibición de la UNRWA, que fueron aprobadas con una abrumadora mayoría de miembros de la coalición y de la oposición en el Knesset, Israel estima que la administración estadounidense no quedará satisfecha con críticas y condenas contra la acción, sino que se espera que implemente 'consecuencias'. La evaluación es que lo que se está considerando en Washington es la aprobación de una resolución vinculante en el Consejo de Seguridad de la ONU que pida un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbolá.

El presidente francés Emmanuel Macron ha estado hablando sobre la necesidad e intención de presentar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU durante algún tiempo. Israel ha estimado que hasta ahora, la iniciativa no ha avanzado a solicitud de la administración estadounidense, que no está interesada en medidas drásticas antes de las elecciones.

Según una fuente israelí, "La evaluación es que veremos las implicaciones de aprobar las leyes de la UNRWA después del 5 de noviembre. Con baja probabilidad, después de las elecciones, los estadounidenses darán luz verde para avanzar en el cese al fuego en el norte, incluyendo una resolución vinculante del Consejo de Seguridad. Ante este movimiento, el enviado especial del presidente Biden, Amos Hochstein, ha vuelto a llegar a la región".

"Lo que se está avanzando y lo que probablemente surgirá es lo que se llama 'Resolución 1701+', dando a Israel cierta libertad de acción para evitar que Hezbolá se rearme. Existe una evaluación de que poco después de las elecciones, se hará un esfuerzo para imponer un cese al fuego en el norte de Israel basado en la Resolución 1701+, siendo la próxima amenaza un embargo de armas".