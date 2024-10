Israel se prepara para desmantelar el poder militar de Irán

El profesor Amatzya Baram, experto en Estudios del Medio Oriente y el Golfo Pérsico, habló con Maariv el lunes y planteó puntos significativos sobre las capacidades de Hezbolá y la política de Irán respecto al uso de misiles de largo alcance precisos.

"Los operativos de Hezbolá están haciendo todo lo posible, excepto una cosa: usar los misiles estratégicos pesados y precisos", señaló Baram. Estimó que los iraníes han estado preservando deliberadamente estos misiles y dirigiendo a Hezbolá a no lanzarlos.

"Es importante para los iraníes que sintamos la amenaza de los misiles sobre nuestras cabezas. Ahora, los iraníes están en confrontación directa con nosotros, no a través de intermediarios. Los iraníes no saben dónde se desarrollará la confrontación, por lo que es muy importante para ellos que Hezbolá preserve sus precisos misiles estratégicos de largo alcance. Según su punto de vista, si Israel sabe que existen estas amenazas de misiles, actuará con mayor cautela en comparación con si Hezbolá no tuviera esas armas".

Un avión no tripulado iraní Shahed 171 lanza una bomba como parte de un ejercicio militar en el Golfo, en Irán (credit: REUTERS)

Según él, aunque Hezbolá opera muchas herramientas, incluyendo drones, misiles y cohetes, estos tienen un alcance limitado y apenas llegan a distancias significativas, como Tel Aviv.

"En mi opinión, les quedan pocos cohetes pesados para largas distancias: pueden alcanzar Krayot, Acre, Nahariya e incluso Carmiel, pero les cuesta llegar a Haifa y más adentro del país. En la práctica, el alcance de los lanzamientos que realizan es significativamente menor que las estimaciones de las FDI antes de que estallara la guerra. El ejército creía que Iron Dome no sería capaz de seguir el ritmo de los lanzamientos en absoluto", afirmó Baram.

"La evaluación previa a la guerra de las FDI sobre la frecuencia de lanzamiento de Hezbolá era de alrededor de 1500 misiles por día, mientras que hoy en día hay alrededor de 200 lanzamientos de Hezbolá hacia Israel cada día", añadió Baram.

"Este hecho indica un grave daño a las posiciones de lanzamiento y al personal de la organización terrorista".

Baram enfatizó que la capacidad para gestionar salvas masivas de misiles es aún más limitada debido a la falta de una estructura de mando organizada y una coordinación consistente.

"Las FDI han eliminado aproximadamente a 3,000 operativos de campo de Hezbolá, que fueron eliminados o heridos. Golpeamos severamente a operadores y a la estructura de mando, pero aún hay células terroristas de la organización que pueden operar independientemente misiles y drones. Como vemos, son capaces de enviar salvas de misiles. Esta acción muestra cierto grado de coordinación entre las células de Hezbolá", dijo.

El control de Irán sobre Hezbolá

Baram señaló otra tendencia en la organización: en los últimos meses, ha habido interrupciones en el control de Irán sobre Hezbolá. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Los iraníes están luchando por recuperar el control sobre la organización y sus detalles, incluidos los mecanismos militares", dijo, "Parte del mando iraní en Líbano y Siria, incluidos oficiales de la Fuerza Quds, fueron golpeados. Este hecho dificultó la transferencia de municiones a Hezbolá y creó brechas en el mando. Entre los eliminados estaba el comandante adjunto de la Fuerza Quds, quien supervisaba directamente a Hezbolá y en particular la transferencia de armas desde Siria a Líbano. Por lo tanto, no es sorprendente que los iraníes estén enfrentando dificultades en su intento de concentrar y dirigir a Hezbolá."

Sin embargo, él estimó que Irán podría intentar reorganizar a Hezbolá en los próximos meses, construir una estructura de mando sólida y aumentar su control.

"Este es el momento para aprovechar las interrupciones y golpear a la organización tanto como sea posible," argumentó Baram. Según él, es importante golpear las estructuras de mando mientras las fuerzas iraníes están pasando por una reorganización.

El Profesor Baram añadió información interesante sobre la lucha de la Fuerza Quds con los asesinatos de altos mandos, lo que ha debilitado sus actividades y causado temor de crisis.

"Recientemente, Irán ha estado enfrentando desafíos internos no claros en la Fuerza Quds. Ismail Qaani, comandante de la Fuerza Quds, desapareció misteriosamente, y por un cierto período hubo preocupación de que fuera eliminado o sospechoso de traición. Reapareció públicamente en la ceremonia conmemorativa para el subcomandante eliminado de la Fuerza Quds, pero luego desapareció nuevamente. Existe la sensación de que la Fuerza Quds está experimentando cambios estructurales significativos."

Baram concluyó diciendo que esta situación ha retrasado la reorganización de Hezbolá y enfatizó la importancia de atacar a Hezbolá en su estado actual, con el objetivo de interrumpir los esfuerzos de rehabilitación.

"Hezbolá se encuentra actualmente en su punto más débil desde que Khamenei lo creó en 1982, y debemos aprovechar esta debilidad".