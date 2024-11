Estrella israelí arrestada en Hollywood por pedir la liberación de rehenes

El músico israelí Aviv Geffen afirmó que fue brevemente detenido por la policía de Los Ángeles la noche del miércoles en un concierto en Hollywood Bowl que contaba con la participación de David Gilmour de Pink Floyd.

Según informes de Makor Rishon y Mako, Geffen asistió al concierto y mostró un gran cartel que decía "WISH THEY WERE HERE", haciendo eco a la icónica canción de Pink Floyd "Wish You Were Here" y simbolizando la campaña para liberar a los rehenes secuestrados.

Imágenes compartidas por Geffen muestran a un oficial de policía pidiéndole que baje el letrero, tras lo cual fue detenido para interrogatorio.

Geffen reportó que el cartel provocó la detención, y después de que la policía revisara el propósito y contenido, fue liberado. Más tarde compartió que él y su hijo fueron al backstage para entregarle a Gilmour un pin simbolizando la causa de los rehenes.

Distancia del compañero de banda antisemita

El incidente destaca la estrecha conexión de Geffen con Gilmour, quien se ha distanciado de su ex compañero de banda en Pink Floyd, Roger Waters, conocido por sus polémicas declaraciones sobre Israel y el judaísmo.

En febrero de 2023, la esposa de Gilmour, Polly Samson, criticó duramente a Waters en Twitter, acusándolo de antisemitismo, hipocresía y apoyo a regímenes opresivos. Gilmour respaldó las declaraciones de Samson: "Todo es verdadero y comprobable".

La brecha ideológica entre Gilmour y Waters se ha ampliado con los años, y recientes informes sugieren que planean vender los derechos de la música de Pink Floyd por un estimado de $400-500 millones. Según Makor Rishon, la venta permitiría a ambos músicos cortar lazos de forma permanente.

Gilmour describió el proceso como "un sueño", afirmó que le preocupa menos la ganancia financiera y está más interesado en escapar de lo que describió como el "lodazal" de disputas continuas con Waters.

En un incidente separado el miércoles, Thom Yorke de Radiohead abandonó el escenario después de que un miembro del público interrumpiera su actuación con cánticos pro-palestinos. Según Mako, Yorke enfrentó a la persona desafiándola a "subir al escenario y gritar, no como un cobarde" antes de salir frustrado, lo que provocó protestas de los fans.