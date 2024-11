Cohetes impactan en el centro de Israel: hay once heridos y edificio dañado

Varias personas resultaron heridas después de que sonaran las sirenas en Israel central temprano el sábado por la mañana, según medios israelíes.

Las sirenas sonaron en Herzilya, Ranana, Kfar Saba y Tira, en Israel central.

Las FDI dijeron que tres cohetes cruzaron al territorio de Israel desde Líbano. Confirmaron que dos cohetes fueron interceptados, y uno impactó en territorio israelí.

N12 informó que varias personas quedaron atrapadas en un edificio en Tira, y alrededor de cinco equipos de bomberos fueron llamados a la escena. Alrededor de ocho personas fueron rescatadas del edificio, varias de las cuales resultaron heridas.

תיעוד רגע הפגיעה בטירה; פצוע במצב בינוני פונה מהזירה@galdjerassi pic.twitter.com/fRr1MgDqSN — גלצ (@GLZRadio) November 2, 2024

Varias personas heridas

Magen David Adom informó once heridos, todos los cuales fueron evacuados a los centros médicos Meir y Bellinson.

Tres resultaron moderadamente heridos, incluido un chico de 17 años y una mujer de 28 años que el MDA evacuó al hospital; la tercera persona llegó al hospital por su cuenta.

Ocho personas resultaron levemente heridas, incluyendo un hombre de 21 años, un chico de 16 años y una mujer de 22 años, así como un hombre de 20 años con heridas de metralla y una mujer de 48 años herida por cristales rotos.

Además, otras siete personas fueron tratadas por ansiedad en el lugar.

La Policía del Distrito Central continúa buscando cualquier daño adicional en la zona, así como aislar los sitios afectados en la zona.

Tira es una ciudad predominantemente árabe, convirtiéndose en la segunda ciudad árabe en ser alcanzada por los cohetes de Hezbolá en una semana.

Dos personas murieron en la ciudad de Majd al-Krum la semana pasada, desencadenando un acalorado debate sobre la retórica racista.

El miembro de la Knéset Ahmad Tibi exigió que el fiscal general abriera una investigación sobre la incitación al asesinato y el racismo tras cientos de comentarios en línea celebrando sus muertes.