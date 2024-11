Arrestan a israelíes por espionaje y colaboración con Irán

Dos israelíes arrestados por sospecha de espionaje fueron atrapados "in fraganti", relató el Inspector Jefe de la Policía de Israel, Yossi Elkarif, el jueves.

"Estaban completando una misión que les había sido asignada por su controlador iraní -una misión de fotografía-", dijo, agregando que fueron detenidos en un hotel en el área de Tel Aviv.

Elkarif, comandante de investigaciones en la unidad Yahbal de la Policía de Israel, que forma parte de la unidad 433 de Crímenes Mayores Nacionales, describió el trabajo conjunto de la policía de Israel y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), señalando que la inteligencia y las pruebas fluyen entre las organizaciones.

Al ser preguntado sobre los recientes arrestos e imputaciones de alrededor de unas dos docenas de personas sospechosas de espionaje para Irán, Elkarif dijo que es importante tener en cuenta que estos son el resultado de procesos más largos.

"Es importante 'entender que hemos estado en guerra durante un año y un mes', dijo.

Imagen ilustrativa de un agente de la Policía de Israel. (credit: ISRAEL POLICE)

"Somos conscientes de los medios de comunicación y el hecho de que parece al público que estamos [arrestando] ola tras ola tras ola [de los sospechosos de espionaje], pero es importante entender que detrás de escena, hay un trabajo que se ha estado haciendo en un marco de tiempo más largo", dijo.

Mientras la policía examina cada caso individualmente, explicó que hay conexiones entre algunos de ellos.

"En varios de los casos recientes que se han hecho públicos, hay implicación de un manejador iraní que es conocido [por las fuerzas de seguridad] en otros casos".

Un patrón que se repite

"Existe un cierto patrón de acción que podemos ver que se repite - las misiones al principio son muy generales y fáciles de hacer, y en etapas posteriores se intensifican".

En etapas posteriores, las misiones pueden incluir seguir a personas o fotografiar sitios sensibles, ofreció como ejemplos.

ELKARIF amplió sobre los motivos de aquellos sospechosos de espionaje, diciendo que "en algunos casos, la motivación era financiera, [mientras que] en otros casos era decepción en el estado por diversas razones".

Elkarif enfatizó que no hay un indicador claro o un patrón que muestre quién podría estar cometiendo actos de espionaje para un estado enemigo.

Pueden ser "las personas más amables, que veíamos como nuestros vecinos, y también pueden ser personas que nunca hubiéramos creído que encajarían en el perfil".

Según él, los sospechosos son de todos los géneros, edades y etnias.

Además de esto, hay ciertas limitaciones que los operadores iraníes tienen y que podrían llevarlos a apuntar a ciertas personas, dijo. Irán está limitado por el idioma y la geografía, entre otros factores, mencionó.

Elkarif explicó que algunos contactos fueron realizados por los operadores en línea y que "los ciudadanos israelíes deben estar muy alerta a los intentos de estados enemigos que los contactan [con la intención de que realicen] diversas acciones".

Este tipo de contacto debería ser reportado a las autoridades israelíes.

Elkarif expresó que se siente reconfortado al saber el trabajo que están realizando los organismos de seguridad de Israel para lidiar con el espionaje.

"En esta etapa, sabemos que estamos frustrando muchos planes y evitando que las amenazas se materialicen."

En los últimos meses, la unidad está "trabajando día y noche en numerosos incidentes relacionados con el espionaje."

"Al final del día, como ciudadano del Estado de Israel, puedo confiar en las diversas organizaciones de seguridad, incluida la aplicación de la ley."