Empleado de la UNRWA afirma que Hamás usa vehículos de la ONU en Gaza

Hamas utiliza los vehículos de la UNRWA para moverse por la Franja de Gaza, dijo un trabajador de la UNRWA mientras era interrogado por funcionarios de seguridad, según imágenes publicadas por las FDI el jueves.

En el video, el trabajador confirmó su papel como guardia de seguridad de la UNRWA.

Un trabajador de la UNRWA testifica cómo Hamás utiliza los vehículos de la UNRWA en toda Gaza. 31 de octubre de 2024. (Credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT).

Después de que estallara la guerra, Hamas "entró en las instalaciones de la UNRWA", dijo el trabajador, agregando que el grupo terrorista "lo tomó todo".

Esto "ocurrió ante los ojos de todos; no es ningún secreto", dijo.

Explicó que el grupo terrorista quería los vehículos "porque contenían suministros, materiales destinados a la gente, estos materiales estaban destinados a la gente, así que entraron y los tomaron".

UNRWA (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

"Llevaron los vehículos y comenzaron a sacar los suministros de ellos y distribuirlos utilizando líneas de suministro privadas", agregó, señalando que los terroristas los usaron para sus propios fines.

El guardia de seguridad afirmó además que "todo se hizo por la fuerza" y sin "el consentimiento del trabajador" ya que "tenían el poder de hacer lo que quisieran".

'Una forma de defensa'

Al preguntar por qué Hamas necesitaba vehículos de la UNRWA cuando tienen sus propios jeeps, el trabajador respondió: "es una forma de defensa para ellos, para que puedan moverse fácilmente".

"Su proceso de pensamiento era que al subirse a un vehículo de la UNRWA y conducirlo y obtener cosas con él, los suministros, por supuesto, entonces están protegidos", "porque es un vehículo de la agencia", agregó.

Durante las operaciones de las FDI en Jabaliya en el norte de la Franja de Gaza, numerosos civiles gazatíes testificaron sobre las amenazas de Hamas en un esfuerzo por evitar que evacuaran la zona.

El ejército añadió que durante sus actividades en la zona, las tropas junto con el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) habían arrestado a cientos de terroristas, cuyos interrogatorios han revelado información de inteligencia.