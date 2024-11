Expertos israelíes alertan sobre posible aumento de suicidios por crisis de seguridad en Israel

Profesionales que reciben llamadas de socorro de la población israelí a diario advierten que ante la continuación de las guerras en Gaza, Líbano y más allá, esperan un aumento en las tasas de riesgo de suicidio, como se vio en estudios realizados después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el Pentágono que afectaron a los estadounidenses personalmente mucho menos que la guerra actual contra Irán, Hezbollah y Hamas.

Un nuevo estudio realizado y analizado por la Universidad de Haifa, ERAN (Primeros Auxilios Emocionales), la Universidad de Tel Aviv (TAU), el Colegio de Estudios Académicos de Gestión en Rishon Lezion y la Universidad de Columbia en Nueva York, encontró que en los primeros días después del 7 de octubre, hubo una disminución en el número de llamadas suicidas recibidas en los centros de ayuda de ERAN. Sin embargo, hubo un aumento brusco en conversaciones en contextos de malestar psicológico general como ansiedad, depresión y trauma.

Los datos, incluidas más de 600,000 llamadas a la línea de ayuda de ERAN, fueron examinados, comparando los 20 meses antes del 7 de octubre y los tres meses después. Los cambios en las tasas de suicidio después de un trauma nacional pueden ser diferentes de las alteraciones en los síntomas psiquiátricos o la angustia general después de tales eventos. Sin embargo, muy pocos estudios han examinado las reacciones relacionadas con el suicidio a corto plazo después de un evento de este tipo, escribieron.

El número de llamadas por angustia psicológica general aumentó de 67,555 en los tres meses anteriores al ataque a 89,445 llamadas en los tres meses posteriores.

"En contraste, hubo una disminución en el número de llamadas suicidas de 1,887 llamadas en los tres meses anteriores a la guerra a un total de 1,663 llamadas en los tres meses siguientes. Aunque la angustia mental aumentó, no se observó un aumento en el riesgo suicida a corto plazo en los días posteriores al 7 de octubre, lo que indica que el suicidio no es necesariamente una respuesta inmediata a eventos traumáticos a gran escala", dijo la Dra. Joy Benatov del departamento de educación especial de la Universidad de Haifa, quien lideró la investigación. Acaba de ser publicado en la prestigiosa revista científica JAMA Psychiatry bajo el título "Llamadas de suicidio a una línea de ayuda nacional después de un ataque terrorista y guerra".

Casas destruidas de la masacre del 7 de octubre, hace casi un año, en el kibutz Kfar Aza, sur de Israel, 19 de septiembre de 2024. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

¿Qué dice el estudio?

El nuevo estudio muestra que el número total de llamadas suicidas disminuyó en los tres meses posteriores al 7 de octubre en comparación con el período de tres meses anterior al estallido de la guerra. En contraste, hubo un aumento notable en el número de llamadas de angustia recibidas después del 7 de octubre, lo que destaca el aumento de la angustia mental general en los meses posteriores al ataque mortal. Además, el patrón a lo largo del tiempo se invirtió, ya que la angustia mental general aumentó inmediatamente el 7 de octubre. Hubo una tendencia a la baja en los meses siguientes; luego, el índice de riesgo suicida disminuyó y comenzó a aumentar gradualmente.

Ahora, más de un año desde el comienzo de la Guerra de Espadas de Hierro y el horrendo ataque al sur de Israel, seguido por un devastador frente de guerra en el norte y un grave riesgo de guerra con Irán, los profesionales se preocupan por las graves consecuencias psicológicas dado que el final de la crisis no puede verse.

Estudios previos han reportado un aumento en la angustia emocional después de traumas nacionales, con disminución de suicidios en el período a corto plazo después de estos eventos. Aunque esto último suele atribuirse a la pertenencia y experiencias de apoyo social que caracterizan a los traumas nacionales, también puede reflejar una reacción de autopreservación a una amenaza aguda (reacción de lucha o huida).

En etapas posteriores, cuando la amenaza se reduce o se convierte en crónica, la reacción inicial puede ser reemplazada por experiencias que dan lugar a la tendencia suicida (desesperación y privación de recursos mentales), lo que conduce a un aumento en el riesgo de suicidio. Tal trayectoria se encontró en un estudio sobre el número de llamadas a una línea de ayuda de la ciudad de Nueva York (LifeNet) en los meses posteriores a los ataques del 11 de septiembre, mostrando un aumento en las llamadas por ansiedad y síntomas de trastorno de estrés postraumático; sin embargo, las llamadas relacionadas con la depresión solo aumentaron más tarde, después de unos meses.

En el estudio actual, el equipo de investigadores, que también incluía a la Dra. Liat Itzhaky, la psiquiatra Dra. Shiri Daniels de TAU y el Prof. Gil Zalsman, buscó examinar el efecto de los eventos del 7 de octubre en las tasas de riesgo de suicidio en la población general en Israel. Para este propósito, se utilizaron datos que incluyen más de 600,000 llamadas a la línea de ayuda de ERAN, comparando los 20 meses antes del 7 de octubre y los tres meses posteriores.

Daniels, directora profesional nacional de la asociación ERAN y jefa del programa de asesoramiento educativo en el Colegio de Administración, dijo en una entrevista con The Jerusalem Post que "el suicidio es un resultado complejo de una combinación de factores mentales, sociales y ambientales que se integran entre sí. Cada caso es único y no se puede reducir a un solo factor. Es importante evitar establecer una relación unidimensional entre un evento específico y el suicidio, ya que esto podría presentarlo erróneamente como una respuesta 'lógica' o legítima a una situación difícil.

"El suicidio surge del profundo sufrimiento mental y su comprensión requiere una amplia observación del estado mental de la persona. Dado que un aumento en los suicidios puede ser una respuesta tardía al poderoso trauma nacional que trae consigo la guerra, debemos prepararnos con anticipación y fortalecer los diversos servicios de salud mental para crear secuencias de tratamiento accesibles y efectivas."

Los ataques en Nueva York y Washington fueron horribles y traumáticos, pero no afectaron a todos los estadounidenses personalmente y concluyeron rápidamente, a diferencia de la situación en Israel durante más de un año: rehenes tomados, cientos de soldados muertos y miles heridos, cientos de civiles masacrados o asesinados en ataques terroristas y con cohetes, y más. Vivimos en una guerra y terror continuos.

"Los israelíes están enfrentando enemigos externos, y nos mantienen ocupados", dijo Daniels. "Pero debemos estar preparados para un aumento en los suicidios aquí. Ya hay 500 al año, como un avión Jumbo cayendo del cielo. Existe un 'Plan Nacional para Prevenir el Suicidio', pero no cuenta con suficiente personal profesional y financiamiento. Es un número de muertes mayor que los accidentes de tránsito, e incluye a jóvenes, incluso adolescentes, personas solitarias y ancianos."

Los hombres tienen más probabilidades de terminar con sus vidas porque tienen un mayor acceso a medios violentos, mientras que las mujeres tienen más probabilidades de intentarlo pero no llevarlo a cabo porque tienden más a buscar ayuda. Muchas autoridades, incluidos los Ministerios de Salud, Bienestar Social y Educación, así como organizaciones voluntarias, deben estar involucradas. La necesidad de ayuda emocional en este momento es muy grande.

"Una de las posibles razones de la disminución en el número de conversaciones suicidas en el período inmediato después del 7 de octubre es el aumento de la cohesión social que a veces existe en la fase inicial de una crisis nacional, este efecto se llama en la literatura profesional el 'efecto de unión', y contribuye a una disminución en el riesgo suicida", escribieron los autores.

"Sin embargo, son posibles otras explicaciones, incluido el hecho de que el efecto de aumentar la cohesión social se desvanece con la continuación de las crisis. Y a la luz de la continuación de la guerra y la crisis nacional, esperamos un aumento en las tasas de riesgo suicida, como vimos en los estudios realizados después del ataque terrorista a las Torres Gemelas y el Pentágono en los Estados Unidos hace 23 años", dijo Benatov.

Los investigadores señalaron que el estudio actual se refería a la población general en Israel, pero también existen grupos específicos con mayor riesgo durante crisis nacionales o guerras, incluidos veteranos, sobrevivientes de trauma y miembros de las fuerzas de ayuda primaria, como el personal de ZAKA que remueve cadáveres o los patólogos que ayudan en su identificación.

ERAN ofrece un servicio de primeros auxilios emocional inmediato, anónimo y que salva vidas. Puede ser contactado al 1201 y en el sitio web de ERAN en https://www.eran.org.il o a través de WhatsApp, correo electrónico y mensajes de texto.