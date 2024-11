Netanyahu en crisis: Escándalo por los documentos filtrados

El primer ministro Benjamin Netanyahu debería estar "profundamente preocupado" por el sospechoso en el centro del "Asunto de Documentos Secretos", una fuente familiarizada con el acusado le dijo a Ynet el sábado, compartiendo que el conocimiento del asistente "podría volver para atormentarlo".

La fuente, que trabajó estrechamente con el sospechoso, describió la proximidad del asistente a Netanyahu, detallando cómo frecuentemente informaba a los periodistas en nombre de la Oficina del Primer Ministro a pesar de reportadamente no tener autorización de seguridad formal. Según la fuente, "Ahora se están distanciando de él, pero está destinado a salir mal".

El escándalo en curso ha sacudido la oficina de Netanyahu, con acusaciones de mala gestión de la seguridad y manipulación deliberada de información sensible.

Walla informó que este asistente, que anteriormente había sido prohibido por el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) de áreas seguras, tenía acceso a discusiones altamente sensibles, incluso acompañando a Netanyahu a instalaciones militares clasificadas y viajando en el convoy del primer ministro.

Las responsabilidades del sospechoso supuestamente incluían gestionar las reuniones informativas para la prensa sobre temas sensibles, con Ynet informando que incluso emprendió una misión internacional a Alemania en nombre de Netanyahu, potencialmente para distribuir documentos relacionados con Hamas.

Documentos implicaban planes complejos

Informes de KAN News sugieren que la información clasificada fue filtrada selectivamente para moldear la percepción pública israelí sobre las negociaciones de rehenes con Hamas. Según estas acusaciones, un documento filtrado implicaba un plan complejo de Hamas para transferir rehenes a través de Egipto a Irán. Esta narrativa, aparentemente destinada a justificar retrasos en las negociaciones, fue posteriormente desmentida, con algunos medios retractándose de sus historias.

La Oficina del Primer Ministro respondió que el documento filtrado "nunca llegó a la Oficina del Primer Ministro de la Inteligencia Militar, y el Primer Ministro solo se enteró de ello a través de los medios de comunicación".

Según la declaración, el individuo "nunca estuvo involucrado en discusiones de seguridad, no tuvo acceso o recibió información clasificada, y no participó en visitas confidenciales".

La oficina rechazó las afirmaciones de que la publicación del documento en un periódico alemán dañó la seguridad de Israel o las negociaciones para la liberación de rehenes. "Es absurdo", decía el comunicado, "afirmar que la publicación de un artículo pro-Israel - en el cual se compartió un documento previamente aprobado y autorizado - causó algún daño a las negociaciones o la seguridad de Israel."

Por el contrario, la oficina afirmó que el documento "contribuyó al esfuerzo por recuperar a los rehenes y ciertamente no lo obstaculizó."

Además, la oficina explicó que el documento y el artículo habían revelado las tácticas psicológicas de Hamas al culpar a Israel por retrasos en las negociaciones de rehenes, una estrategia destinada a aplicar presión tanto interna como externamente sobre el gobierno y el público israelí.

"Esto se produce cuando todo el mundo sabe - como lo han confirmado repetidamente altos funcionarios estadounidenses - que es Hamas quien está obstruyendo el acuerdo," añadió la oficina.

Desde el comienzo de la guerra, la oficina señaló, ha habido "una avalancha de filtraciones deliberadas y criminales de reuniones secretas del gabinete, discusiones de seguridad cerradas y sesiones confidenciales relacionadas con la liberación de rehenes."

Esto incluyó filtraciones que implicaban un video fabricado contra soldados israelíes en Yemen y una filtración realizada por el MK Gilad Kariv (Labor) desde el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa.

La declaración concluyó cuestionando por qué, de todas las filtraciones recientes, "este documento en particular, cuyo contenido era conocido por todos y ayudaba a Israel, está siendo objeto de una investigación tan agresiva y dirigida".

Mientras tanto, los líderes de la oposición no se han contenido en sus críticas. El presidente de la Unidad Nacional, Benny Gantz, dijo a Kan News: "El primer ministro debe asumir la plena responsabilidad de lo que sucede en su oficina. El público merece transparencia y rendición de cuentas al más alto nivel, especialmente en cuestiones tan críticas como la seguridad nacional".

Yair Lapid (Yesh Atid), el líder de la oposición, expresó estos mismos sentimientos, advirtiendo que "intentar distanciarse de este problema demuestra una falta de respeto por la confianza pública y socava la seguridad de Israel". Además, destacó que el asunto "sacude los cimientos de la confianza que el pueblo israelí deposita en su liderazgo, especialmente en un momento tan crítico."

Los miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset han solicitado una sesión urgente a puerta cerrada para investigar las fallas de seguridad y el posible impacto en la seguridad nacional.

Según Walla, los miembros del comité presentaron una carta formal al presidente Yuli Edelstein (Likud), enfatizando la necesidad de una revisión completa y medidas preventivas para evitar futuros incidentes.