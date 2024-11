Fuerzas iraníes posicionadas para atacar a Israel tras las amenazas de Khamenei

Las fuerzas iraníes están posicionadas para atacar a Israel en respuesta a su ataque de represalia del mes pasado, informó Al Arabiya el domingo, citando fuentes familiarizadas con el tema.

El informe llega un día después de que el Líder Supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, emitiera una nueva ola de amenazas contra Israel y Estados Unidos, prometiendo una "respuesta contundente" al ataque de octubre de Israel.

El ataque anticipado sería el tercero lanzado directamente por Teherán contra Israel desde los ataques de Hamas el 7 de octubre. Mientras Israel enfrenta regularmente ataques aéreos de grupos aliados de Irán en la región, los ataques directos de Teherán han preocupado a organismos internacionales por la escalada de violencia en Oriente Medio.

No está claro si Teherán planea atacar a Israel desde suelo iraní, ya que los informes de inteligencia indican que podría lanzar el ataque desde Irak. La respuesta también podría incluir potencialmente a los grupos aliados de Teherán, como Hamas, Hezbollah, los hutíes y/o grupos milicianos en Irak.

En una reciente entrevista con el periódico libanés Al-Akhbar, afiliado a Hezbollah, Haidar al-Lami, miembro de la dirección política de Harakat Hezbollah al-Nujaba, una milicia terrorista iraquí, dijo que su organización estaba coordinando con Irán para atacar a Israel.

Preparándose para el tercer ataque directo de Irán

Estados Unidos ha comenzado a prepararse para el ataque, anunciando que los bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress han llegado a la región.

B-52 Stratofortress strategic bombers from Minot Air Force Base's 5th Bomb Wing arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/6mDs4n5G2u — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2024

La administración de Biden recientemente advirtió a Irán contra lanzar otro ataque a Israel, enfatizando que no podría contener una respuesta israelí si fuera provocada nuevamente, informó Walla el sábado por la noche.

Un alto funcionario de Estados Unidos reveló a Walla que Washington informó a Teherán que no podría evitar que Israel reaccionara o asegurar que cualquier respuesta permaneciera tan limitada y precisa como antes. Esta comunicación marcó un raro mensaje directo entre Estados Unidos e Irán.

Israel realizó ataques de represalia contra sitios militares iraníes, deshabilitando su capacidad para producir misiles balísticos, en respuesta al ataque de Irán a principios de octubre.

Se dijo que el ataque de octubre de Irán golpeó algunos sitios militares y resultó en la muerte de un hombre palestino en Cisjordania.

El primer ataque directo de Irán llegó en respuesta al asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh, un ataque del cual Israel ni aceptó ni negó la responsabilidad.

WALLA contribuyó a este informe.