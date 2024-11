Hezbolá oculta armas en habitaciones de niños Operación nocturna de la IDF revela que Hezbolá escondía armas en el dormitorio de un niño en Líbano. Conoce más sobre esta preocupante táctica. JERUSALEM POST STAFF By

Maj. Or, a company commander in the 769th Brigade, reveals Hezbollah weaponry located in a civilian home. November 3, 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)