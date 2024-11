Agam Goldstein Almog comparte una foto en cautiverio de Hamas

La rehén liberada Agam Goldstein Almog, quien fue secuestrada de Kfar Aza junto a su madre y hermanos el 7 de octubre, publicó una foto de ella misma y sus hermanos menores en cautiverio por Hamas en redes sociales, según informó N12 el domingo.

En la publicación, Agam describió su tiempo en cautiverio, escribiendo: "Sentada allí en un túnel en Gaza, siendo filmada, suplicando por volver a casa. Con ojos cansados y aterrorizados, que el día anterior presenciaron lo peor y temían lo que verían a continuación".

"Hoy es 3 de noviembre de 2024, y en esta fecha el año pasado, no sabía que en tres semanas más sería liberada. No sabía si alguna vez sería liberada o si conocería a otros rehenes. Tenía miedo de lo que verían mis ojos. No quería ver más desastres y más dolor".

"Estos ojos, que quizás nunca pueda expresar todo lo que han visto, miraban el reloj ahí todos los días listos, sin saber por qué. Ojos que observaban de cerca a los rehenes ahí."

"Si me hubieran liberado una semana antes, tanto se podría haber evitado." El ex rehén Agam Goldstein Almog habla durante la proyección de la película Gritos antes del silencio, creada por Sheryl Sandberg. 15 de julio de 2024. (credit: Paulina Patimer)

Agam habló de los rehenes que permanecieron en cautiverio de Hamás por más de un año, diciendo: "Te veo a ti, y veo a tu otra luchando por ti donde pueda".

"Estoy enojada porque si me hubieran liberado una semana antes, tanto se podría haber evitado. Incluso un día antes. ¿Qué debo decirles?"

Abogando por otros rehenes

Agam pasó 51 días en cautiverio de Hamás, y desde entonces ha abogado por la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza. Su padre y su hermana mayor fueron asesinados el 7 de octubre.

También ha enfrentado abusos y antisemitismo en línea. Lo expresó en un artículo de opinión publicado por el Washington Post en agosto.

"Una de mis fantasías era que seríamos liberados y el mundo nos abrazaría", explicó. "Pero el mundo al que regresé estaba profundamente dividido y hirviendo de ira. El odio que pensé haber dejado atrás en Gaza me esperaba en línea".

Ella dijo que los trolls y teorías de conspiración que inundaron sus redes sociales tenían como único objetivo "generar odio".