Hamás desconoce el paradero de los rehenes en Gaza, revela experto

Micha Kobi, un ex alto funcionario del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), enfatizó los enormes desafíos que Israel enfrenta al tratar con Hamás y el regreso de los rehenes en una entrevista el domingo con Maariv.

Micha Kobi es un ex alto funcionario del Shin Bet e interrogador de Yahya Sinwar desde su tiempo en la prisión israelí.

"La sede principal de Hamás ya no está operativa, pero aún así, hay otros combatientes guerrilleros que están luchando en toda la región en nombre de la organización, dentro del marco de las sedes locales e incluso vecinales de Hamás. Hoy en día, nadie en todo Hamás sabe exactamente dónde se encuentran todos los rehenes".

Kobi continuó, agregando: "Alguien puede estar al tanto de la ubicación de uno o dos, pero no creo que haya alguien que sepa dónde están todos ellos".

Según él, Hamas no está interesado en liberar a los rehenes, y no hay nadie con quien comunicarse: "No hay tal cosa como un acuerdo, esto es chantaje. Están chantajeando sin piedad al estado."

Un vehículo de las FDI en un túnel de tres metros de altura hallado cerca del Corredor Filadelfia, en el sur de Gaza. 4 de agosto de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Kobi ofreció una solución creativa para encontrar información sobre los rehenes: "Necesitamos pagar dinero a aquellos que devuelvan a los rehenes. Después de que Sinwar fuera eliminado, hablaron sobre esta idea, pero no se llevó a cabo. Necesitamos ir en la dirección de operaciones de inteligencia y acudir a familias que saben algo para que traigan información sobre los rehenes a cambio de dinero."

Destacó que Hamas opera desde una posición de poder despiadado y no está dispuesto a cooperar o revelar detalles sobre la condición de los rehenes.

Hamas tiene un control total sobre la ayuda humanitaria

Según Kobi, Hamas controla absolutamente la ayuda humanitaria que se transfiere a la Franja de Gaza, lo que hace que los residentes dependan de la organización.

"Tan pronto como entra un camión humanitario con alimentos, Hamas se hace cargo, toma todo el equipo y lo vende a los residentes de Gaza por dinero negro. Llega a una situación en la que un solo cigarrillo cuesta 200 shekels." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Kobi cree que la ayuda humanitaria debería ser tomada y distribuida directamente a los residentes: "Una vez que hagamos esto, los residentes dependerán menos de Hamás".

Kobi explica que los mecanismos del Ministerio del Interior y de Salud en Gaza todavía forman parte de la organización de Hamás, y la población depende de ellos.

"Durante la distribución de alimentos, los miembros de Hamás incluso golpean y matan a los residentes que intentan tomar alimentos", describe. "Esta situación hace que sea difícil para los residentes encontrar alternativas para vivir libres e independientes de la organización".

Una de las propuestas de Kobi es establecer un gobierno militar en Gaza para erradicar el terrorismo: "Necesitamos establecer unidades en nombre de las FDI y el Shin Bet, que se encargarán de la administración local, y nombrar al personal educativo y de salud de Gaza, que no esté afiliado a Hamás. Matamos al 90 por ciento de los miembros de Hamás, pero debemos asegurarnos de que no quede nada, excepto su idea como partido político, sin la capacidad de implementarla".

La importancia del corredor de Filadelfia surge repetidamente en el análisis de Kobe. Según él, Hamas continúa utilizando este corredor para contrabandear dinero y armas que fortalecen su capacidad de lucha. "Harán todo lo posible para seguir contrabandeando, por lo que debemos seguir controlando el corredor y monitorear sus movimientos. De lo contrario, volverán a acumular mucho poder y armas en nuestra contra", dice.

Kobi concluyó su evaluación de la situación: "Si trabajamos correctamente, en un año o dos, podemos eliminar a todo Hamas".

Según él, la guerra no impide que los gazatíes apoyen a Hamas, principalmente debido a las dificultades económicas y la falta de fuentes de subsistencia.

"Hamas controla los equipos humanitarios, y esto fortalece la dependencia de los residentes hacia ellos", agrega, explicando que la forma de ganar la lucha es cortar el poder económico y humanitario de Hamas, y devolver el control directo a la población local.