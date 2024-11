Comandos israelíes irrumpen en Siria y capturan a un operativo del IRGC de nacionalidad siria

Las FDI llevaron a cabo una incursión en el sur de Siria hace varios meses y capturó a un nacional sirio que se cree que operaba redes terroristas iraníes desde la zona, anunció el ejército el domingo.

Imágenes de una incursión de las FDI en Siria para capturar a un agente sirio del IRGC, 3 de noviembre de 2024. (CREDIT: IDF Spokesperson's Unit)

Ali Soleiman al-Assi, ciudadano sirio, vive en el área de Saida en el sur de Siria.

Su trabajo incluía recopilar inteligencia sobre tropas de las FDI en la zona fronteriza para futuras actividades terroristas de la red.

Ha estado bajo vigilancia de las FDI durante algún tiempo y fue detenido y trasladado para interrogatorio en Israel.

Imágenes del interrogatorio de un agente de la red terrorista iraní en territorio sirio, Ali Soleiman al-Assi, por un interrogador de la Unidad 504, 3 de noviembre de 2024. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Las FDI dijeron que la incursión había evitado directamente futuros ataques y expuso una red terrorista iraní operando desde Siria.

Continúan las incursiones de las FDI

Esta actualización llega solo unos días después de que las FDI irrumpieran en Líbano para capturar a un comandante de Hezbollah, Emad Fadel Amhaz.

Durante esa incursión, miembros de la unidad de élite Shayetet 13 de Israel entraron en un edificio de apartamentos donde se hospedaba Amhaz.

La operación tomó cuatro minutos y ocurrió en la ciudad del norte de Líbano, Batroun, a unos 140 kilómetros de la frontera israelí.

Esta es una historia en desarrollo.