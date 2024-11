Asistente de Netanyahu es acusado de filtrar documentos para perjudicar acuerdo de rehenes

El estrecho asistente del Primer Ministro Benjamin Netanyahu es sospechoso de filtrar documentos sensibles de seguridad como parte de una campaña orquestada para frustrar un acuerdo de rehenes, revelaron documentos judiciales el domingo.

La especulación sobre el caso había captado la atención pública durante días incluso antes de que el juez del Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion, Menahem Mizrahi, levantara parcialmente una orden de silencio sobre los detalles de la violación de seguridad.

Ya ha sido catalogado como una de las violaciones de seguridad más graves en la historia del país. Los detalles son escasos, pero la decisión del tribunal mostró que cuatro personas estaban bajo investigación, incluido el civil Eliezer Feldstein, un estrecho colaborador de Netanyahu que había estado trabajando informalmente para él.

Netanyahu ha sido acusado de frustrar un acuerdo que podría potencialmente derribar su gobierno.

"La investigación comenzó después de que surgieran sospechas significativas en el Shin Bet [Agencia de Seguridad de Israel] y las FDI, también a la luz de publicaciones en los medios que indicaban que se había tomado información clasificada y sensible de los sistemas de las FDI y se había retirado ilegalmente", escribió el juez.

Esto planteó "preocupaciones sobre un daño grave a la seguridad nacional y el riesgo de información sobre fuentes. Como resultado, podría haber habido daño a la capacidad de las fuerzas de seguridad para lograr el objetivo de liberar a los rehenes, como parte de los objetivos de guerra.

"A raíz de esto, se lanzó una investigación conjunta encubierta por el Shin Bet, las FDI y la Policía de Israel, durante la cual estas sospechas se fortalecieron significativamente.

"En consecuencia, se abrió una investigación abierta, durante la cual hasta ahora se han investigado cuatro sospechosos involucrados en la actividad, algunos de ellos funcionarios del sistema de seguridad y un civil llamado el Sr. Eliezer Feldstein. La investigación está en curso y se lleva a cabo de acuerdo con la ley y bajo supervisión judicial. Cualquier publicación adicional sobre la investigación podría conducir a un daño a la investigación, sus objetivos y la seguridad nacional", dijo Mizrahi.

Él agregó: "También se debe decir: he examinado los materiales de la investigación y su conducción, y estoy satisfecho de que se trata de una investigación altamente profesional y sustantiva que debe permitirse completar. Si ordenara una cancelación generalizada de la orden, existe una preocupación real de que perjudicaría significativamente la investigación y la búsqueda de la verdad".

La sentencia también reveló que uno de los sospechosos había sido liberado de la detención, mientras que la prisión preventiva de otros tres se extendió; que a tres de los sospechosos se les impidió reunirse con un abogado; y que había "motivos razonables" sobre la culpabilidad de los acusados, así como "evidencia presunta" en ese sentido.

Mizrahi aprobó la publicación el viernes de que "la parte manifiesta de una investigación conjunta del Shin Bet, la Policía de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel comenzó la semana pasada, que trata sobre daños de seguridad sospechosos basados en la entrega ilegal de información clasificada.

"Se trata del peligro para la información sensible y las fuentes de información, así como de obstaculizar el logro de los objetivos de la guerra en la Franja de Gaza".

Algunos de los documentos en cuestión son ampliamente creídos estar relacionados con dos informes de septiembre, cerca del pico de la presión pública en apoyo a un acuerdo de rehenes después de que los cuerpos de seis rehenes, que habían sido ejecutados unos días antes, fueron recuperados de Rafah.

Los informes, en el periódico alemán Bild y en el British Jewish Chronicle, respaldaban las opiniones que el primer ministro estaba expresando en ese momento, que Hamas no tenía la intención de seguir adelante con un acuerdo de rehenes y que planeaba contrabandear a los rehenes fuera de la Franja de Gaza y hacia Egipto.

El primer ministro utilizó este último para enfatizar su afirmación sobre la necesidad de que los soldados permanecieran a lo largo del Corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto.

¿Quién es Eliezer Feldstein?

Feldstein fue contratado por el equipo de medios de la Oficina del Primer Ministro poco después de que comenzara la guerra, aunque su estado exacto de empleo seguía siendo poco claro. Anteriormente había sido portavoz en las FDI y luego portavoz del Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Según varios informes, Feldstein no pasó un proceso de verificación de seguridad del Shin Bet, por lo que se desempeñó en un papel de asesor y no fue oficialmente empleado de la Oficina del Primer Ministro.

La Oficina del Primer Ministro argumentó en una serie de declaraciones durante el fin de semana, incluida una declaración poco común el viernes por la noche después de que ya había comenzado el Shabat, que ningún miembro de la Oficina del Primer Ministro había sido arrestado o interrogado.

Sin embargo, Feldstein, aunque no era oficialmente parte de la oficina, puede ser visto en fotografías acompañando al primer ministro en numerosas visitas a bases militares y presente en varias discusiones con altos funcionarios de seguridad.

El líder de la oposición, MK Yair Lapid, dijo en una conferencia de prensa el domingo por la noche junto al jefe de la Unidad Nacional del Partido Benny Gantz, que Netanyahu estaba involucrado en la filtración de información clasificada en un intento de obstaculizar el acuerdo de rehenes o es completamente incompetente para liderar el país.

"Si Netanyahu sabía, es cómplice en una de las violaciones de seguridad más graves en el libro de leyes. Si Netanyahu no sabía, ¿qué sabe él?" preguntó Lapid.

"Se sospecha que las personas de Netanyahu publicaron documentos secretos y falsificaron documentos para torpedear la posibilidad de un acuerdo de rehenes, para construir una campaña de relaciones públicas en contra de las familias de los rehenes.

Esta violación de seguridad surgió "de la Oficina del Primer Ministro", y se debería llevar a cabo una investigación para ver si las filtraciones de seguridad y la falsificación de información se hicieron por orden de Netanyahu, dijo Lapid.

Netanyahu ha afirmado que "no tiene influencia ni control sobre el sistema que lidera. Si eso es cierto... no está calificado para liderar el Estado de Israel en la guerra más difícil de su historia", acusó Lapid.

Gantz dijo que la violación de seguridad no se trataba de documentos filtrados, sino de "la retención de secretos de Estado, con fines políticos. Si la información de seguridad sensible es robada y se convierte en una herramienta en una campaña de supervivencia política, esto no es solo un delito, es un crimen nacional.

"El robo de información clasificada de inteligencia por un funcionario de la Oficina del Primer Ministro es una línea negra, punto," dijo Gantz.

El Foro de Familias de Rehenes, que participó en la audiencia del domingo, dijo en un comunicado tras la sentencia:

"El ataque contra los rehenes y sus familias tiene una dirección, un remitente y motivos que constituyen una amenaza real para la seguridad nacional y los objetivos de guerra.

"La base de pruebas, que supuestamente se ha acumulado en este grave caso actualmente investigado por el Shin Bet, indica que el círculo íntimo del primer ministro actuó de una manera que perjudica la seguridad nacional con el objetivo de frustrar el regreso de los rehenes.

"El gobierno israelí y su líder tienen una obligación moral, ética y de liderazgo de devolver a todos los rehenes: a los vivos para su rehabilitación y a los asesinados y caídos para recibir un entierro adecuado en su tierra natal.

"Las sospechas indican que personas asociadas con el primer ministro actuaron para llevar a cabo una de las mayores decepciones públicas en la historia del Estado. Un gobierno que abandonó a ciudadanos que se convirtieron en víctimas de crueles secuestros está trabajando efectivamente para difamarlos y perjudicar la opinión pública con respecto al deber de devolverlos, como si fueran enemigos de la nación.

"Qué terrible que se haya encontrado supuestamente la mano directora detrás de la incitación, la violencia y el derramamiento de sangre contra los rehenes y sus familias.

"Existe una seria conexión causal entre la campaña difamatoria y maliciosa contra el esfuerzo por devolver a los rehenes y el fracaso del acuerdo de Netanyahu por parte de quien lo inició.

"El Foro de Familias de Rehenes exige una investigación de todos los involucrados en la supuesta subversión y daño a la seguridad nacional. Tal acción en general, y durante tiempos de guerra en particular, pone en peligro a los rehenes, perjudica las posibilidades de su regreso, y Dios no lo quiera, legitima su sangre y lleva a daño en su contra por parte de los terroristas de Hamas.

"Este es un mínimo moral del cual no hay mayor profundidad. Este es un golpe fatal a la confianza restante entre el gobierno y sus ciudadanos", concluyó el Foro de Familias de Rehenes.