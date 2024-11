Peligros en la frontera con Jordania, advierten reservistas del FDI

La frontera entre Israel y Jordania está expuesta al contrabando de armas y drogas, así como a infiltraciones terroristas, advirtieron funcionarios militares del Comando del Sur.

"A pesar de la excepcional cooperación con el ejército jordano, se está acercando", declaró una fuente del Comando del Sur, refiriéndose al ataque en la frontera jordana durante el cual dos terroristas armados se infiltraron.

A pesar del aumento en el contrabando de armas y las preocupaciones de que pueda surgir una célula terrorista en la zona jordana, ciudadanos y reservistas que sirven en la región fronteriza jordana afirman que las FDI no están fortaleciendo de manera efectiva sus defensas a lo largo de la frontera.

Según ellos, hay grandes secciones rodeadas por una antigua barrera que pueden ser fácilmente cruzadas.

En caso de que los terroristas decidan llevar a cabo un ataque sorpresa en las comunidades israelíes a lo largo de la frontera, los equipos de emergencia y los civiles quedarían solos hasta que lleguen fuerzas militares significativas.

Esto se debe en parte a la gran extensión del área y a la baja proporción de fuerzas de combate a lo largo de la frontera.

Los reservistas también mencionaron el trabajo de los vigías en la zona, el cual es de alta calidad pero también muy exigente debido al extenso terreno del que son responsables.

"La capacidad de llegar de un punto a otro lleva mucho tiempo. La situación es irrazonable", dijeron.

"Es nuestro deber advertir, decir que la zona presenta un potencial significativo de terrorismo, que la respuesta no es óptima, y que si nos llaman a varios puntos simultáneamente, podría terminar en catástrofe.

"La diferencia fundamental entre la frontera egipcia y la frontera jordana es la valla. Simplemente no hay una barrera seria", señalaron.

Los funcionarios del Comando del Sur añadieron que la Unidad Contra el Terrorismo de Eilat (LOTAR Eilat) es altamente flexible y profesional, pero es pequeña, relativamente cercana a las áreas fronterizas y está destinada a proporcionar solo una respuesta específica.

Esto ocurre a pesar de que durante los años del mando del Brigadier General Itzik Cohen de la División Edom, se incrementó su nivel de preparación para escenarios extremos.

Los funcionarios también añadieron que lo que se necesitaba era una preparación a nivel de Estado Mayor General de unidades aéreas y fuerzas especiales.

Durante el último año, la Dirección de Operaciones del Estado Mayor incluso planteó ideas para aumentar el personal de la Unidad Contraterrorista de Eilat (LOTAR Eilat) con reservistas adicionales, pero el tema no ha avanzado. Los reservistas también informaron que el uso de drones y otros medios tecnológicos para la coordinación está aumentando en ambos lados de la frontera, en esta etapa, principalmente para el contrabando de drogas y armas.

Según ellos, las FDI han realizado experimentos tecnológicos con empresas civiles especializadas en la detección e interceptación de drones para mejorar la seguridad a lo largo de la frontera israelí, pero nada de esto se ha materializado en cambios sobre el terreno.

También criticaron fuertemente la falta de financiación adecuada para una valla fuerte y nueva alrededor de las comunidades, que al menos serviría para retrasar a los terroristas que podrían dirigirse a las comunidades, y añadieron que, además de los rumores sobre la planificación de la ruta de la valla, no ha habido cambios sobre el terreno.

En nuestra opinión, un escenario como el del 7 de octubre es solo cuestión de tiempo.

Respuesta de las FDI

El portavoz de las FDI declaró en respuesta, "Las FDI trabajan para proteger la zona fronteriza con Jordania y ajustan el plan de defensa de acuerdo a las amenazas cambiantes. A lo largo de la frontera, hay medios de observación y recolección que monitorean y alertan sobre cualquier movimiento sospechoso en la zona.

"En los últimos meses, se ha llevado a cabo el refuerzo de los componentes de recolección y observación en partes del sector de acuerdo a las amenazas cambiantes. Además, se utiliza medios para monitorear drones a baja altitud cerca del suelo, así como herramientas de recolección para alcances cortos y largos," añadió el ejército.

"Los equipos de guardia han sido ampliados, y se están llevando a cabo numerosas sesiones de entrenamiento por parte de los comandos traseros divisionales y de brigada.

"El mes pasado, se llevó a cabo un ejercicio de entrenamiento para las unidades de defensa en las comunidades por parte de la Brigada Yoav, y algunas comunidades fueron equipadas con ametralladoras además de armas personales. El tamaño del personal en la zona fronteriza se ajusta de acuerdo a la evaluación de la situación operativa y a la luz de los recursos y el orden de batalla actual en las FDI.

Una fuente militar oficial declaró: "En mayo, se llevó a cabo un ejercicio divisional con el establecimiento de defensa simulando un ataque sorpresa para fortalecer el plan de defensa y contra el terrorismo en el área del Mar Muerto. El último ejercicio divisional tuvo lugar en julio y se completó con éxito".