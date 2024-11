Las FDI elevan el estado de alerta ante posible ataque de Irán

Las FDI han elevado su estado de alerta y preparación en previsión de una posible respuesta iraní al reciente ataque israelí, dijeron fuentes militares el lunes.

Esta mayor vigilancia incluye evaluaciones de la situación diarias en todas las ramas y divisiones del Estado Mayor General de las FDI, incluido el Comando del Frente Interior.

Los esfuerzos de recopilación de inteligencia se han intensificado a través de varios métodos que involucran a toda la comunidad de inteligencia. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea Israelí permanece en alerta máxima, centrándose en sus sistemas de control y defensa aérea.

"La presencia de cientos de soldados estadounidenses en Israel operando el sistema de defensa de misiles THAAD subraya la estrecha cooperación entre las FDI y las fuerzas estadounidenses estacionadas aquí", señaló un oficial militar.

El subjefe de Estado Mayor, General de División Amir Baram, también ha fortalecido los lazos de cooperación con sus contrapartes en la sede del US CENTCOM para prepararse para diversos escenarios.

General de División Amir Baram. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Fuentes de las FDI enfatizaron: "A pesar de varios informes en medios extranjeros, no hay información confirmada sobre el momento exacto de una respuesta."

También evaluaron que Irán todavía está considerando sus opciones de represalia y evaluando la magnitud de su respuesta.

No se descarta la posibilidad de una respuesta iraní

Las FDI no han descartado la posibilidad de una respuesta iraní desde Siria, Yemen o Irak, en lugar de directamente desde Irán.

Además, los funcionarios de seguridad no descartan la posibilidad de intentos iraníes de atacar a altos cargos israelíes tanto en el país como en el extranjero. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los funcionarios de seguridad señalaron que Irán probablemente está considerando cuidadosamente las advertencias de EE.UU. mientras prueba los límites, especialmente durante el período electoral estadounidense.

"Un ataque iraní a Israel podría afectar las elecciones de EE.UU., ya que Israel está profundamente arraigado en las narrativas políticas de las campañas tanto demócratas como republicanas", explicó una fuente.

Fuentes militares confirmaron que, a pesar de las evaluaciones que sugieren que las elecciones de EE.UU. podrían retrasar cualquier respuesta iraní al menos unos días, las FDI han reforzado estratégicamente sus sistemas de detección, advertencia, defensa aérea, inteligencia y operativos dentro del Estado Mayor General.