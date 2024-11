Alemania estrena su primer tanque 'Leopard 2' con defensa israelí

El primer tanque alemán Leopard 2 equipado con el sistema de protección activa "Trophy" israelí fue lanzado la semana pasada el 29 de octubre, anunció el Ministerio de Defensa de Israel.

El Sistema Trophy fue diseñado y construido por Rafael, una empresa de defensa israelí. Ha estado operativo desde 2011 y se han desplegado más de 2000 sistemas en todo el mundo.

El Ministerio confirmó que el lanzamiento formaba parte de acuerdos en curso firmados entre los Ministerios de Defensa de Israel y Alemania.

Los tanques Leopard 2 han estado en servicio desde 1979 y han participado en múltiples guerras en Europa y Asia, más recientemente en Ucrania. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, se reúne con el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, durante su visita a Israel, en Tel Aviv, Israel, el 6 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/FLORION GOGA/FILE PHOTO)

En 2021, los Ministerios de Defensa de ambos países firmaron un acuerdo para actualizar los Leopard 2 existentes con sistemas Trophy. Rafael creó sistemas especializados para el Leopard 2.

La ceremonia de lanzamiento del 29 de octubre contó con la presencia del Jefe de la Dirección General de Equipamiento del Ministerio Federal de Defensa, el Vicealmirante Carsten Stawitzki.

El Ministerio de Defensa de Israel dijo: "Esta ceremonia simboliza la estrecha cooperación entre los gobiernos alemán e israelí y sigue a otros acuerdos por valor de miles de millones de dólares, firmados con el gobierno alemán, incluido el acuerdo para la venta del sistema 'Arrow 3' de Israel".

Controversia sobre ventas de armas a Israel

El nuevo lanzamiento se produce en medio de una creciente controversia en Alemania sobre la venta de armas a Israel.

En septiembre, Alemania fue acusada de suspender secretamente las ventas de armas a Israel después de que un análisis de Reuters mostrara que el número de armas aprobadas vendidas a Israel en 2024 cayó al 5% (14.5 millones de euros) de lo aprobado en 2023 (326.5 millones de euros).

Se informó que la suspensión se debió a preocupaciones del gobierno alemán por casos pendientes contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

Esta suspensión aparentemente se revirtió cuando el gobierno alemán aprobó la venta de más de $100 millones de dólares en equipos militares.