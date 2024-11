Sara Netanyahu pidió escolta de aviones F-35 para el vuelo del primer ministro

A raíz de la decisión de la Fuerza Aérea Israelí en septiembre de enviar dos aviones F-35 para escoltar el avión del primer ministro Benjamin Netanyahu en parte de su vuelta desde la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se informa que la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, hizo una serie de demandas.

Según fuentes cercanas a Netanyahu, tras la eliminación del líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, Sara Netanyahu estaba preocupada por un posible ataque con misiles al avión, desencadenando una saga de solicitudes especiales desde la Oficina del Primer Ministro (PMO) a puertas cerradas.

Incluso antes de la eliminación de Nasrallah, Sara Netanyahu exigió que el avión "Ala de Sion" fuera escoltado por dos aviones de combate durante todo el trayecto hacia los Estados Unidos y de regreso, según las fuentes.

El secretario militar del primer ministro, Ronen Gofman, exploró esta posibilidad con el Comandante de la Fuerza Aérea, el Mayor General Tomer Bar, quien la rechazó. Unos días después, tras la eliminación de Nasrallah, la oficina del primer ministro afirmó que existía una preocupación concreta sobre represalias por parte de Irán o Hezbollah dirigidas al avión Wing of Zion, lo que llevó a una nueva solicitud de escolta de aviones de combate en el viaje de regreso desde Nueva York, específicamente para la última etapa del vuelo desde Chipre.

Esta solicitud fue aprobada, y los aviones de combate fueron programados para escoltar al Wing of Zion durante su aterrizaje.

El avión oficial del Primer Ministro Ala de Sion aparece aparcado en el aeropuerto Ben Gurion el 20 de octubre de 2020. (credit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

Luego, según las fuentes, la oficina del primer ministro presentó una solicitud adicional a la fuerza aérea para capturar una fotografía aérea del Wing of Zion flanqueado por aviones de combate para mostrar la escolta.

La fuerza aérea la rechazó e instruyó a los aviones de combate a volar detrás del Wing of Zion para que no fuera visible para las fotos. Simultáneamente, en el avión Wing of Zion, el personal de la Oficina del Primer Ministro solicitó a la tripulación y al capitán que volaran el avión de manera que permitiera a los pasajeros ver los aviones de combate desde la ventana. La tripulación también rechazó esta solicitud después de consultar con la fuerza aérea.

En ausencia de una foto, la Oficina del Primer Ministro informó a la delegación de prensa sobre la inusual escolta de F-35 debido a preocupaciones por amenazas de misiles, y los titulares sobre la escolta acompañaron los informes sobre el regreso de Netanyahu a Israel.

La oficina de Netanyahu responde

La Oficina del Primer Ministro respondió: "Estas son noticias completamente falsas y otro ataque infundado e incontrolado contra la esposa del primer ministro. Ni el primer ministro ni su esposa tuvieron que ver con ningún asunto relacionado con el avión 'Ala de Sión' o ninguno de sus componentes. Las decisiones sobre la seguridad del primer ministro son tomadas únicamente por funcionarios de seguridad del gobierno y se determinan dentro de evaluaciones profesionales continuas. Además, en contradicción con las afirmaciones falsas y absurdas en el informe, se debe enfatizar que la Oficina del Primer Ministro no hizo ninguna supuesta 'solicitud especial' a la tripulación del avión o a la fuerza aérea."

"La seguridad del avión del primer ministro se determina de acuerdo con la evaluación de la situación y los procedimientos relevantes", dijo las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

El conjunto de peticiones y demandas del PMO a la fuerza aérea pone de manifiesto una vez más cuánto Netanyahu y su círculo están preocupados por su seguridad, hasta el punto de añadir tareas a las fuerzas de seguridad ya ocupadas durante la guerra.

En los últimos meses, la oficina de Netanyahu solicitó un aumento de la seguridad del Shin Bet alrededor del hijo de Netanyahu, Yair, que reside en Miami, debido a preocupaciones sobre posibles respuestas iraníes y de sus aliados tras eliminaciones israelíes de alto perfil.

Tradicionalmente, la unidad "Magen" en el PMO era responsable de la seguridad de la familia del primer ministro, pero a pedido de la familia Netanyahu, fue actualizada y ampliada el año pasado, transfiriéndose a la unidad del Shin Bet responsable de proteger los símbolos del Estado. Después del estallido de la guerra, debido a la alta carga de trabajo, el Shin Bet buscó devolver la responsabilidad de la familia Netanyahu a Magen, pero la solicitud de la organización ha sido constantemente ignorada.

El lanzamiento de un dron hacia la casa de Netanyahu en Cesarea a mediados de octubre volvió a elevar el nivel de alerta alrededor de Netanyahu. En consecuencia, se aumentó la seguridad alrededor del primer ministro y su familia.

Por razones de seguridad, la reunión semanal del gabinete fue trasladada de su ubicación habitual en la Oficina del Primer Ministro a un piso subterráneo en otro edificio gubernamental.

Recientemente, ha habido especulaciones crecientes de que Netanyahu podría solicitar retrasar o cambiar la ubicación de su testimonio en los juicios del Caso 1000, 2000 y 4000, programados para comenzar a principios de diciembre en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, también citando razones de seguridad.