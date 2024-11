Netanyahu despide al ministro de Defensa Gallant en el día de las elecciones de EE.UU.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu anunció el martes por la noche que estaba destituyendo al Ministro de Defensa Yoav Gallant de su cargo y reemplazándolo por Israel Katz, citando una "crisis de confianza" que "se profundizó gradualmente".

El cambio es un giro sorprendente después de que el primer ministro casi hiciera un movimiento similar en septiembre pero dio marcha atrás. El presidente de United Right, MK Gideon Sa'ar, quien se unió a la coalición a fines de septiembre como Ministro sin cartera, reemplazará a Katz como Ministro de Relaciones Exteriores.

Netanyahu hizo el anuncio en un comunicado de video el martes por la noche.

"Mi compromiso supremo como Primer Ministro de Israel es salvaguardar la seguridad de Israel y liderarnos hacia una victoria absoluta", comenzó.

"En medio de una guerra, más que nunca, debe haber plena confianza entre el Primer Ministro y el Ministro de Defensa".

Israel Katz asiste al Comité Especial para la Supervisión del Fondo de los Ciudadanos Israelíes en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, 4 de julio de 2023. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

"Lamentablemente, aunque en los primeros meses de la campaña hubo tanta confianza y un trabajo muy fructífero, en los últimos meses, esta confianza se ha resquebrajado entre el ministro de Defensa y yo", dijo Netanyahu.

"Han surgido brechas significativas entre el ministro Gallant y yo en la gestión de la campaña, y estas brechas han estado acompañadas de declaraciones y acciones que contradicen las decisiones del gobierno y las decisiones del gabinete.

"He hecho muchos intentos para cerrar esas brechas, pero se han ampliado. También llegaron al público de una manera inaceptable, y lo que es peor, llegaron al enemigo: nuestros enemigos se regocijaron de esto y obtuvieron mucho beneficio de ello", dijo Netanyahu.

El anuncio se produjo solo unas horas después de que una crisis con el partido United Torah Judaism se profundizara debido a la decisión del primer ministro de retractarse de un proyecto de ley que incentivaría a los estudiantes haredíes de yeshivá a evitar el servicio en las FDI. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Gallant escribió en X/Twitter: "La seguridad del Estado de Israel fue y siempre será mi misión de vida".

El despido de Gallant entrará en vigor en 48 horas. El nombramiento de Katz y Saar requiere la aprobación del gobierno y luego del Knesset.

Netanyahu dijo sobre su elección de ministro de Defensa: "Katz ha demostrado su capacidad y dedicación a la seguridad nacional, como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante cinco años, además de ser un miembro de larga data del Gabinete de Seguridad.

"Él aporta una impresionante combinación de experiencia y habilidad práctica, conocido como un 'bulldozer' con una fuerza tranquila y una determinación responsable, todas cualidades esenciales en el liderazgo de la campaña", agregó el primer ministro.

Netanyahu señaló que la "larga experiencia de Sa'ar como miembro del gobierno y del gabinete le brinda valiosas perspectivas tanto en asuntos de política como de seguridad, y sumará una gran fuerza a nuestro liderazgo".

'Noche de Gallant'

El primer ministro anunció por primera vez que despediría a Gallant después de que este advirtiera en marzo de 2023 que las reformas judiciales del gobierno estaban poniendo en peligro la seguridad nacional. Cientos de miles de israelíes salieron a las calles en protesta en lo que se convirtió en la "Noche de Gallant", y Netanyahu dio marcha atrás.

La relación entre el primer ministro y el ministro de defensa se deterioró desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Gallant acusó públicamente a Netanyahu de involucrar consideraciones políticas en sus decisiones, mientras que Netanyahu acusó a Gallant de intentar derrocar al gobierno desde adentro.

Gallant también es un obstáculo en el intento de Netanyahu de obtener una exención haredi del servicio en las FDI, y su remoción también puede contribuir a resolver este problema para Netanyahu.

Esta es una historia en desarrollo.