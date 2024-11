Políticos israelíes celebran la victoria de Trump; Netanyahu la llama "el mayor regreso"

Miembros de la Knesset israelí felicitaron a Donald Trump por la victoria electoral del miércoles en las redes sociales.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu escribió inmediatamente al Presidente electo, diciendo: "¡Felicidades por el mayor regreso de la historia!

"Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para América y una poderosa reafirmación de la gran alianza entre Israel y América. ¡Esta es una gran victoria!

Dear Donald and Melania Trump,Congratulations on history’s greatest comeback!Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.This is a huge victory!In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

El próximo Ministro de Defensa Israel Katz dijo: "Juntos, fortaleceremos la alianza entre Estados Unidos e Israel, traeremos de vuelta a los rehenes y nos mantendremos firmes para derrotar al eje del mal liderado por Irán".

Congratulations to President-Elect @realDonaldTrump on his historic victory. Together , we'll strengthen the US-Israel alliance, bring back the hostages, and stand firm to defeat the axis of evil led by Iran.#BringThemHome #USIsraelAlliance pic.twitter.com/aEYfttfPt1 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 6, 2024

El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir publicó en X diciendo: "¡Sí!"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de firmar los Acuerdos de Abraham, que normalizan las relaciones entre Israel y algunos de sus vecinos de Oriente Medio en un realineamiento estratégico de los países de Oriente Medio (credit: REUTERS/TOM BRENNER)

El Ministro de Finanzas y Líder del Partido Sionista Religioso Bezalel Smotrich escribe: "Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a América". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Otras reacciones israelíes

La ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel, felicitó al presidente electo, diciendo: "La relación entre Israel y los Estados Unidos es un activo estratégico para ambas naciones, y seguiremos fortaleciéndola bajo su presidencia."

El ministro de Energía e Infraestructura, Eli Cohen, también emitió sus felicitaciones diciendo: "Estamos en tiempos históricos, y no hay duda de que con su liderazgo y determinación, puede restaurar la estabilidad, traer prosperidad, ampliar aún más los Acuerdos de Abraham y, sobre todo, golpear al régimen de terror en Teherán, la mayor amenaza para el mundo libre."

Congratulations to Donald Trump on his victory in the U.S. presidential election.During your first term as President, you accomplished great things for the State of Israel and for the world.We are in historic times, and there is no doubt that with your leadership and… pic.twitter.com/Ns6oUllIpX — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 6, 2024

El ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, escribió: "Estamos esperando los próximos cuatro años."

El ministro de Educación, Yoav Kisch, escribió: "¡Bienvenido de vuelta, Sr. Presidente!"

El MK de Otzma Yehudit, Almog Cohen, describió la victoria de Trump como una "victoria total".

El MK de Yisrael Beytenu, Oded Forer, dijo: "En su mandato anterior, el presidente Trump demostró su compromiso con el Estado de Israel, con nuestra seguridad y prosperidad. Estoy seguro de que lo hará también en este mandato."

En medio de las felicitaciones de los políticos israelíes por la victoria de Trump, Kamala Harris obtuvo casi el 80% del voto judío en el país.