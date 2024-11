Medios de Hezbolá publican mapa con bases de las FDI en la frontera con Líbano

La cadena de televisión Al Manar, propiedad de Hezbollah, publicó en su sitio web las ubicaciones de las bases de las FDI a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel.

El mapa, publicado el 18 de septiembre, muestra las ubicaciones de más de 50 bases de las FDI posicionadas a lo largo de la frontera norte con Líbano, desde Rosh Hanikra hasta el Monte Dov (Granjas Sheba).

El mapa ha sido visto más de 3,500 veces desde su creación y utiliza Google Maps como base.

Cada base está etiquetada y tiene una "hoja de puntuación" que describe su tamaño, distancia de la frontera, propósito y qué unidades militares están presentes.

Al Manar es propiedad directa y está controlada por Hezbollah, funcionando como su principal medio de comunicación junto con la radio al-Nour.

Las notificaciones de la ''línea azul'' de la ONU aparecen cerca de la frontera entre el Líbano e Israel, vista desde el pueblo de Kfar Kila, en el sur del Líbano, el 14 de octubre de 2022. (credit: AZIZ TAHER/REUTERS)

No está claro si el mapa está violando los términos de servicio de Google Maps al ser publicado por una organización mediática directamente propiedad de una organización terrorista designada por Estados Unidos, Hezbollah.

Prohibición de Al Jazeera

Revelar las ubicaciones de los movimientos de tropas de las FDI fue la base para la prohibición de Al Jazeera en abril.

Al Jazeera fue prohibida, su sitio web fue bloqueado, y se confiscó equipo de grabación en Israel.

Los tribunales israelíes han seguido respaldando la prohibición. Según la ley, la prohibición debe ser revalidada cada 45 días como parte de las restricciones para cerrar los medios extranjeros.

La prohibición se ha extendido incluso a Cisjordania, con tropas de las FDI cerrando la oficina de Al Jazeera en Ramallah en septiembre.