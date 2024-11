Líderes de la oposición critican a Netanyahu por la destitución de Yoav Gallant

El líder de la oposición Yair Lapid condenó el despido del Ministro de Defensa Yoav Gallant, acusando al Primer Ministro Benjamin Netanyahu de priorizar las leyes de exención del servicio militar sobre la seguridad nacional. “Gallant fue despedido únicamente por razones políticas porque se interpuso en el camino de Netanyahu para aprobar las leyes de exención del servicio militar.

Fue despedido porque Netanyahu eligió a los desertores del servicio militar sobre aquellos que sirven”, declaró Lapid en la Declaración de Líderes del Partido de la Oposición. También criticó el silencio de los parlamentarios “sin espina dorsal” del Likud, calificando su inacción como “una vergüenza recordada para siempre”. Según Lapid, las acciones de Netanyahu reflejan su incapacidad para liderar, especialmente en tiempos de guerra. “Nuestros soldados no pueden confiar en él. Los ciudadanos de Israel no pueden confiar en él”, dijo.

Los comentarios de Lapid fueron eco del Líder del Campo Nacional, Benny Gantz, quien calificó el despido como “negligencia absoluta en seguridad”. Al abordar el impacto de la decisión, afirmó: “Una gran mayoría de los miembros de la Knéset de la Religión Sionista y del Likud entienden que este acuerdo político a expensas de los soldados de las FDI pone en peligro nuestra seguridad. Les pido que muestren valentía”.

Gantz compartió una experiencia personal de la Guerra del Líbano, recordando su reasignación como comandante de una compañía a su regreso de entrenar con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Enfatizó que nunca dudó de las motivaciones de sus líderes, señalando que las decisiones siempre priorizaban la seguridad de Israel. Hoy, teme que los soldados en Líbano puedan cuestionar las intenciones de sus líderes, especialmente después del despido de Gallant tras la emisión de órdenes de reclutamiento.

Un "segundo momento del 6 de octubre"

Advirtió contra un "segundo momento del 6 de octubre", haciendo referencia a la crítica vulnerabilidad de seguridad que precipitó la Guerra de Yom Kippur. Gantz argumentó que despedir a Gallant para acelerar la legislación que exime a los jaredíes del servicio militar es un golpe significativo tanto para la seguridad nacional como para la moral. Sin embargo, sostuvo que la oposición no vacilaría en su compromiso. "Nosotros que estamos aquí hoy podemos no estar de acuerdo en muchos temas, pero representamos no solo a 52 miembros de la Knesset. Una gran mayoría de personas está detrás de nosotros, y una parte significativa de los miembros de la Knesset del Likud, el Sionismo Religioso e incluso partidos jaredíes entienden que no se debe permitir que Netanyahu nos lleve de vuelta al '6 de octubre'".

Con el apoyo de otros líderes del partido de la oposición, Yair Lapid habla sobre el despido del Ministro de Defensa Yoav Gallant el 6 de noviembre de 2024 (credit: Marc Israel Sellem/Jerusalem Post)

Gantz instó a ciudadanos y legisladores por igual a mantenerse firmes. "Lucharemos juntos contra los intentos del Primer Ministro de gobernar sin control, socavando a los guardianes y a los jefes del establecimiento de seguridad. No permitiremos que nuestra economía se vea sacudida o que solo la mitad de la población sirva en las FDI y pague el precio de nuestras vidas aquí solo para mantener estable al gobierno", dijo, haciendo un llamamiento para que se mantenga la fe en el ejército y el país.

Para concluir, Gantz expresó esperanza en una Israel unida y segura. "Juntos, como mayoría, estaremos decididos a restaurar la esperanza de días más seguros y mejores por delante. Por la unidad, por la victoria, por el retorno de nuestros cautivos y residentes. Lucharemos por nuestro futuro como pueblo unido", dijo.

El líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, dijo: "Entre la seguridad del estado y la seguridad de la coalición, Netanyahu eligió preservar la coalición y desmantelar la sociedad israelí.

"Cualquiera que siga los medios de comunicación iraníes vio que hubo una gran celebración allí ayer. Está claro que el despido del ministro de defensa perjudica la seguridad del país y la estabilidad nacional".